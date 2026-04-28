Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 28.04.2026
NEWSROOM XYZ
Pilne
28.04.2026 12:17

Parlament Europejski uchylił immunitet czterem polskim europosłom

Parlament Europejski uchylił immunitet europosłom: Danielowi Obajtkowi, Patrykowi Jakiemu, Grzegorzowi Braunowi i Tomaszowi Buczkowi.

Wcześniej 23 kwietnia za uchyleniom im immunitetu opowiedziała się komisja prawna PE (JURI).

Braun (Konderacja Korony Polskiej) ma odpowiedzieć za blokowanie w 2025 r. drogi podczas upamiętnienia Żydów zamordowanych w Jedwabnem, a Obajtek (PiS) - za działania w sprawie blokowania dystrybucji na stacjach Orlenu tygodnika „NIE” za okładkę z papieżem Janem Pawłem II.

W przypadku Jakiego (PiS) chodzi o postępowanie karne i prywatny akt oskarżenia złożony przez sędziego Igora Tuleyę za twierdzenie, że jako sędzia świadomie wydawał zgodę na inwigilację Pegasusem, a w sprawie Buczka (Konfederacja, Ruch Narodowy) – za naruszenie nietykalności cielesnej uczestniczki jednej z demonstracji.

Źródło: PAP, XYZ

Na zdjęciu flagi członków UE przed siedzibą Parlamentu Europejskiego w Strasburgu
Na zdjęciu flagi członków UE przed siedzibą Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Fot. Siavosh Hosseini/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes
Kosmiczny biznes przyspiesza
Od misji polskiego astronauty, przez wyższą składkę do Europejskiej Agencji Kosmicznej, aż po zapowiedź uruchomienia u nas jej ośrodka – miniony rok był dla polskiego sektora kosmicznego przełomowy.…
28.04.2026
Kategorie artykułu: Świat
Zielone ludziki w Kanadzie. Czy wexit jest blisko?
Właśnie ukazał się raport o „fejkowych” kanałach na YouTube, podsycających separatystyczne i proamerykańskie nastroje w Albercie. Premier Kanady Mark Carney odwołuje się do wojskowych sukcesów sprzed…
28.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Sztuczna inteligencja w arbitrażu załatwi sprawę w 40 godzin? „Sądy rozumiane jako budynek to przeżytek”
Jak sztuczna inteligencja wkroczyła do arbitrażu? Czy tradycyjne spory na sali sądowej to już przeszłosć? AI rewolucjonizuje sądownictwo.
27.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Sztuczna inteligencja dociera do MŚP. W rekrutacjach coś drgnęło
Mimo luki technologicznej dzielącej je od największych przedsiębiorstw popyt na specjalistów od AI pojawia się już w małych i średnich firmach. Liczba ofert pracy w sektorze MŚP, w których wymagane…
27.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Nieruchomości komercyjne wracają do gry. Inwestorzy aktywni, ale ostrożni
Rynek nieruchomości komercyjnych w Polsce: nastroje inwestorów, bariery oraz kluczowe trendy i perspektywy rozwoju.
28.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Modivo było najsłabsze wśród blue chipów. Notowania GPW 27 kwietnia 2026 r.
Dziś na GPW wśród blue chipów najsłabsze było Modivo, którego kurs spadł aż o 5,5 proc. Równie źle radził sobie Mostostal. Po południu w WIG 20 rosło tylko sześć spółek, z czego jedynie Pepco o…
27.04.2026