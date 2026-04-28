Parlament Europejski uchylił immunitet czterem polskim europosłom

Parlament Europejski uchylił immunitet europosłom: Danielowi Obajtkowi, Patrykowi Jakiemu, Grzegorzowi Braunowi i Tomaszowi Buczkowi.

Wcześniej 23 kwietnia za uchyleniom im immunitetu opowiedziała się komisja prawna PE (JURI).

Braun (Konderacja Korony Polskiej) ma odpowiedzieć za blokowanie w 2025 r. drogi podczas upamiętnienia Żydów zamordowanych w Jedwabnem, a Obajtek (PiS) - za działania w sprawie blokowania dystrybucji na stacjach Orlenu tygodnika „NIE” za okładkę z papieżem Janem Pawłem II.

W przypadku Jakiego (PiS) chodzi o postępowanie karne i prywatny akt oskarżenia złożony przez sędziego Igora Tuleyę za twierdzenie, że jako sędzia świadomie wydawał zgodę na inwigilację Pegasusem, a w sprawie Buczka (Konfederacja, Ruch Narodowy) – za naruszenie nietykalności cielesnej uczestniczki jednej z demonstracji.

Źródło: PAP, XYZ