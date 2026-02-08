Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 08.02.2026
08.02.2026 09:16

Paulina Hennig-Kloska i Szymon Hołownia wśród członków nowego zarządu Polski 2050

W sobotę Rada Krajowa Polski 2050 wybrała członków nowego zarządu partii. Wśród nich znaleźli się m.in. ministra klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska oraz założyciel ugrupowania, wicemarszałek sejmu Szymon Hołownia, którzy zostali wiceprzewodniczącymi – poinformowało PAP biuro prasowe Polski 2050.

Sobotnie posiedzenie Rady Krajowej Polski 2050 było pierwszym po wyborze Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz na stanowisko przewodniczącej ugrupowania.

Jak poinformowało w sobotę wieczorem PAP biuro prasowe ugrupowania, Rada Krajowa wybrała tego dnia cztery osoby do zarządu, wskazane na wiceprzewodniczących. Zostali nimi kontrkandydaci Pełczyńskiej-Nałęcz w wyborach na przewodniczącą ugrupowania – Paulina Hennig-Kloska i poseł Rafał Kasprzyk, a także Szymon Hołownia oraz poseł Sławomir Ćwik. Trzy pierwsze nazwiska to rekomendacje szefowej.

Pełczyńska-Nałęcz we wtorek powołała pierwszych członków nowego zarządu. Pierwszą wiceprzewodniczącą partii została Ewa Schaedler, drugim wiceprzewodniczącym Adam Rudawski, skarbnikiem pozostał Łukasz Osmalak, a sekretarzem Robert Sitnik. W zarządzie znalazł się również szef klubu Paweł Śliz.

Sobotnie posiedzenie Rady Krajowej rozpoczęło się w trybie zdalnym przed południem. W międzyczasie nastąpiła przerwa; posiedzenie wznowiono wieczorem.

Według statutu partii, w skład zarządu krajowego Polski 2050 wchodzi od pięciu do dziesięciu osób. Przewodnicząca ugrupowania może powołać do czterech członków zarządu, tj. pierwszą i drugą wiceprzewodniczącą partii, skarbnika i sekretarza generalnego. Do zarządu z urzędu wchodzi również szef sejmowego klubu parlamentarnego. Rada Krajowa z kolei ze swojej strony może powołać do pięciu wiceprzewodniczących.

Źródło: PAP

Nowa przewodnicząca Polski 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz (w środku) i minister klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska (z prawej)
Nowa przewodnicząca Polski 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz (w środku) i minister klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska (z prawej) podczas konferencji prasowej po wyborach przewodniczącej. Fot. PAP/Rafał Guz
