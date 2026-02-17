Paweł Giza zostanie nowym prezesem Nationale-Nederlanden PTE

Paweł Giza zostanie nowym prezesem Nationale-Nederlanden Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego (PTE). Dotychczasowy wiceprezes zarządu obejmie funkcję 1 kwietnia 2026 r.

Giza zastąpi na stanowisku prezesa zarządu Szymona Ożoga, który pełni tę funkcję od 2020 r. do 31 marca 2026 r. Ożóg pozostaje dalej w Grupie NN i 1 kwietnia 2026 r. obejmie funkcję członka zarządu ds. finansowych (CFO) spółek NN w Czechach.

Nowy prezes Nationale-Nederlanden PTE posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe związane z instytucjami rynku kapitałowego. W Nationale-Nederlanden pracował od 2014 r. jako szef zespołu kontrolingu, a wcześniej był związany zawodowo z BZ WBK–Aviva Life & General Insurance, gdzie pełnił rolę CFO.

– Paweł to doświadczony menedżer z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem finansowym i biznesowym w międzynarodowych grupach ubezpieczeniowych i finansowych. Przez ostatnie lata był wiceprezesem ds. strategii i relacji z klientem w Nationale-Nederlanden PTE, w związku z tym jest doskonale przygotowany, by pełnić nową funkcję. Dodatkowo, jest ceniony za wysokie standardy profesjonalne, strategiczne myślenie oraz skuteczną współpracę z kluczowymi interesariuszami. W imieniu rady nadzorczej PTE życzę Pawłowi powodzenia w nowej roli. Wierzę, że dzięki jego zaangażowaniu Towarzystwo utrzyma pozycję lidera rynku emerytalnego w Polsce – skomentował Paweł Kacprzyk, przewodniczący rady nadzorczej Nationale-Nederlanden PTE.

– To dla mnie wielki zaszczyt, że powierzono mi rolę nowego prezesa Nationale-Nederlanden PTE. Przez ostatnie lata miałem możliwość wraz z zespołem rozwijać największy fundusz emerytalny w Polsce, zarządzając długoterminowymi oszczędnościami milionów Polaków. Skala portfela, stabilne wyniki i międzynarodowe wyróżnienia, jakie otrzymało Nationale-Nederlanden OFE oraz nasz fundusz DFE, potwierdzają, że przyjęta strategia oraz odpowiedzialne podejście do inwestowania i ładu korporacyjnego przynoszą trwałą wartość uczestnikom funduszy i całemu rynkowi kapitałowemu – skomentował Paweł Giza.

Nationale-Nederlanden działa w Polsce od 1994 r. na rynku ubezpieczeń na życie, oszczędności i emerytur.

