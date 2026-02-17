Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 17.02.2026
NEWSROOM XYZ
17.02.2026 12:19

Paweł Giza zostanie nowym prezesem Nationale-Nederlanden PTE

Paweł Giza zostanie nowym prezesem Nationale-Nederlanden Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego (PTE). Dotychczasowy wiceprezes zarządu obejmie funkcję 1 kwietnia 2026 r.

Giza zastąpi na stanowisku prezesa zarządu Szymona Ożoga, który pełni tę funkcję od 2020 r. do 31 marca 2026 r. Ożóg pozostaje dalej w Grupie NN i 1 kwietnia 2026 r. obejmie funkcję członka zarządu ds. finansowych (CFO) spółek NN w Czechach.

Nowy prezes Nationale-Nederlanden PTE posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe związane z instytucjami rynku kapitałowego. W Nationale-Nederlanden pracował od 2014 r. jako szef zespołu kontrolingu, a wcześniej był związany zawodowo z BZ WBK–Aviva Life & General Insurance, gdzie pełnił rolę CFO.

– Paweł to doświadczony menedżer z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem finansowym i biznesowym w międzynarodowych grupach ubezpieczeniowych i finansowych. Przez ostatnie lata był wiceprezesem ds. strategii i relacji z klientem w Nationale-Nederlanden PTE, w związku z tym jest doskonale przygotowany, by pełnić nową funkcję. Dodatkowo, jest ceniony za wysokie standardy profesjonalne, strategiczne myślenie oraz skuteczną współpracę z kluczowymi interesariuszami. W imieniu rady nadzorczej PTE życzę Pawłowi powodzenia w nowej roli. Wierzę, że dzięki jego zaangażowaniu Towarzystwo utrzyma pozycję lidera rynku emerytalnego w Polsce – skomentował Paweł Kacprzyk, przewodniczący rady nadzorczej Nationale-Nederlanden PTE.

– To dla mnie wielki zaszczyt, że powierzono mi rolę nowego prezesa Nationale-Nederlanden PTE. Przez ostatnie lata miałem możliwość wraz z zespołem rozwijać największy fundusz emerytalny w Polsce, zarządzając długoterminowymi oszczędnościami milionów Polaków. Skala portfela, stabilne wyniki i międzynarodowe wyróżnienia, jakie otrzymało Nationale-Nederlanden OFE oraz nasz fundusz DFE, potwierdzają, że przyjęta strategia oraz odpowiedzialne podejście do inwestowania i ładu korporacyjnego przynoszą trwałą wartość uczestnikom funduszy i całemu rynkowi kapitałowemu – skomentował Paweł Giza.

Nationale-Nederlanden działa w Polsce od 1994 r. na rynku ubezpieczeń na życie, oszczędności i emerytur.

Polecamy: Prezes Nationale-Nederlanden: Najpierw inwestycje w technologie i relacje, potem pomyślimy o ubezpieczeniach majątkowych (WYWIAD)

Paweł Giza
Rada nadzorcza Nationale-Nederlanden PTE powierzyła Pawłowi Gizie funkcję prezesa zarządu. Obejmie ją 1 kwietnia 2026 r. Fot. materiały prasowe
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Rośnie eksport do Azji. Polskie firmy stoją przed szansą
Zmiany geopolityczne i dywersyfikacja rynków zbytu sprawiają, że Azja zyskuje na znaczeniu w strukturze polskiego eksportu. Największe sukcesy odnoszą branże przemysłowe i spożywcze, ale potencjał jest znacznie większy. Jak firmy i administracja powinny wykorzystać tę szansę i jakie są wyzwania?
16.02.2026
Kategorie artykułu: Analizy
Faustowska zagadka polskiej gospodarki. Dlaczego radzimy sobie dużo lepiej niż inni?
Polska gospodarka w ostatnich latach rosła szybciej niż niemal wszystkie kraje Europy, mimo pandemii, wojny i wysokiej inflacji. Kolejne kryzysy nie tylko nie zahamowały wzrostu, ale w części przypadków stały się impulsem rozwojowym.
17.02.2026
Kategorie artykułu: Polityka
Jak przywrócić praworządność? Dr Marcin Szwed o błędach w projektach ministra Żurka (WYWIAD)
– Zdaję sobie sprawę z tego, że orzekanie neosędziów na dotychczasowych miejscach w ramach delegacji miałoby być ochroną stabilności sądów. Takie tymczasowe rozwiązanie jest jednak nieco niekonsekwentne – mówi dr Marcin Szwed o projekcie ustawy praworządnościowej, nad którą pracuje Sejm. W rozmowie z XYZ prawnik ocenia działania ministra Waldemara Żurka.
17.02.2026
Kategorie artykułu: Newsy
KGHM z mocnym spadkiem, Santander liderem wzrostów na WIG20. Dzień na GPW 16 lutego 2026 r.
Poniedziałkowa sesja na GPW przyniosła wyraźny spadek akcji KGHM. Najmocniej na WIG20 wzrósł Santander, a większość głównych indeksów utrzymała umiarkowane wzrosty. Na świecie dzień był spokojny, bo w Chinach rozpoczęło się świętowanie Nowego Roku, a w USA – Dnia Prezydenta.
16.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Od fabryki amunicji do kosmosu. Gdzie sektor państwowy i prywatny mogą połączyć siły?
Armia i technologie rozwijane na jej potrzeby od dekad stanowiły jeden z głównych impulsów cywilizacyjnych. Dziś, w warunkach niestabilnego otoczenia bezpieczeństwa, rozwój ten nie może odbywać się w izolacji od sektora cywilnego. Współdziałanie nie jest już opcją – jest warunkiem skuteczności.
16.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Optima przechodzi na abonament. Cicha zmiana znacząco podniesie koszty biur rachunkowych
Comarch w ciągu kilku tygodni zmienił model sprzedaży programu Optima, stawiając na subskrypcję. W niektórych wariantach cena wzrosła nawet pięć razy, a dotychczasowe opcje zakupu i aktualizacji zniknęły z oferty. Klienci wskazują, że moment wprowadzenia zmian – tuż przed wejściem w życie KSeF i falą nowych obowiązków – nie jest przypadkowy.
16.02.2026