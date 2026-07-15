Paweł Urbaniak wraca do zarządu Wittchena
Paweł Urbaniak został powołany do zarządu Wittchena. Rada nadzorcza spółki powołała go wiceprezesa i powierzyła mu funkcję dyrektora finansowego (CFO).
To powrót menadżera do firmy Wittchen. Był związany z grupą w latach 2007–2012, pełniąc funkcję dyrektora finansowego Spółki, a w latach 2010-2012 członka zarządu.
– Witam Pawła Urbaniaka w zarządzie Wittchen. To bardzo doświadczony menedżer, który dobrze zna naszą branżę, jak również naszą spółkę – przed laty pełnił już funkcję jej dyrektora finansowego i członka zarządu. Jestem przekonany, że jego doświadczenie w obszarze finansów, zarządzania płynnością i budowania wartości przedsiębiorstw będzie istotnym wsparciem w realizacji planów rozwoju grupy – skomentował powrót Pawła Urbaniaka do firmy Jędrzej Wittchen, prezes, założyciel i większościowy akcjonariusz spółki.
Paweł Urbaniak w trakcie swojej kariery pełnił także funkcje wiceprezesa zarządu i dyrektora finansowego w Gino Rossi, wiceprezesa zarządu ds. finansowych w Polskiej Grupie Lotniczej oraz członka zarządu ds. finansowo-ekonomicznych Polskich Linii Lotniczych LOT. Był również dyrektorem finansowym i członkiem zarządu LS Airport Services.
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Grupa Wittchen zajmuje się sprzedażą galanterii skórzanej, obuwia i odzieży oraz dodatków i akcesoriów podróżnych. Na koniec marca 2026 r. grupa prowadziła sprzedaż poprzez osiem własnych e-sklepów, 37 platform marketplace oraz sieć ponad 100 salonów stacjonarnych funkcjonujących pod markami Wittchen i Wittchen Travel. Firma posiada własne centrum logistyczne w podwarszawskich Palmirach. Od 2015 r. spółka Wittchen jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.