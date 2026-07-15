Paweł Urbaniak wraca do zarządu Wittchena

Paweł Urbaniak został powołany do zarządu Wittchena. Rada nadzorcza spółki powołała go wiceprezesa i powierzyła mu funkcję dyrektora finansowego (CFO).

Rada nadzorcza spółki Wittchen powołała Pawła Urbaniaka do zarządu spółki, powierzając mu funkcję wiceprezesa oraz dyrektora finansowego (CFO). Fot. materiały prasowe

To powrót menadżera do firmy Wittchen. Był związany z grupą w latach 2007–2012, pełniąc funkcję dyrektora finansowego Spółki, a w latach 2010-2012 członka zarządu.

– Witam Pawła Urbaniaka w zarządzie Wittchen. To bardzo doświadczony menedżer, który dobrze zna naszą branżę, jak również naszą spółkę – przed laty pełnił już funkcję jej dyrektora finansowego i członka zarządu. Jestem przekonany, że jego doświadczenie w obszarze finansów, zarządzania płynnością i budowania wartości przedsiębiorstw będzie istotnym wsparciem w realizacji planów rozwoju grupy – skomentował powrót Pawła Urbaniaka do firmy Jędrzej Wittchen, prezes, założyciel i większościowy akcjonariusz spółki.

Paweł Urbaniak w trakcie swojej kariery pełnił także funkcje wiceprezesa zarządu i dyrektora finansowego w Gino Rossi, wiceprezesa zarządu ds. finansowych w Polskiej Grupie Lotniczej oraz członka zarządu ds. finansowo-ekonomicznych Polskich Linii Lotniczych LOT. Był również dyrektorem finansowym i członkiem zarządu LS Airport Services.

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Grupa Wittchen zajmuje się sprzedażą galanterii skórzanej, obuwia i odzieży oraz dodatków i akcesoriów podróżnych. Na koniec marca 2026 r. grupa prowadziła sprzedaż poprzez osiem własnych e-sklepów, 37 platform marketplace oraz sieć ponad 100 salonów stacjonarnych funkcjonujących pod markami Wittchen i Wittchen Travel. Firma posiada własne centrum logistyczne w podwarszawskich Palmirach. Od 2015 r. spółka Wittchen jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.