Paweł Wojtunik nowym członkiem zarządu Orlenu

Paweł Wojtunik, ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa oraz zarządzania instytucjami o kluczowym znaczeniu państwowym został członkiem zarządu spółki od 16 marca br. – poinformował Orlen. Menedżer otrzymał nominację od ministra aktywów państwowych Wojciecha Balczuna.

Spółka zwróciła uwagę, że Paweł Wojtunik to ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa oraz zarządzania instytucjami o kluczowym znaczeniu państwowym. „Ma doświadczenie w kierowaniu dużymi organizacjami i realizacji złożonych projektów operacyjnych, a także skutecznym zarządzaniu zespołami. Posiada unikalne kompetencje na styku administracji publicznej, służb państwowych oraz sektora finansowego” – wskazał Orlen.

Wojtunik w latach 2009-2015 pełnił funkcję Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego (CBA), gdzie odpowiadał za kierowanie jedną z kluczowych instytucji państwowych w zakresie przeciwdziałania korupcji oraz nadzór nad strategicznymi postępowaniami o znaczeniu krajowym. Wcześniej przez kilkanaście lat związany z policją, w tym z pionem zwalczania przestępczości zorganizowanej Komendy Głównej Policji oraz Centralnym Biurem Śledczym, gdzie pełnił m.in. funkcje kierownicze.

Źródło: PAP