Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 05.03.2026
NEWSROOM XYZ
05.03.2026 20:59

Paweł Wojtunik nowym członkiem zarządu Orlenu

Paweł Wojtunik, ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa oraz zarządzania instytucjami o kluczowym znaczeniu państwowym został członkiem zarządu spółki od 16 marca br. – poinformował Orlen. Menedżer otrzymał nominację od ministra aktywów państwowych Wojciecha Balczuna.

Spółka zwróciła uwagę, że Paweł Wojtunik to ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa oraz zarządzania instytucjami o kluczowym znaczeniu państwowym. „Ma doświadczenie w kierowaniu dużymi organizacjami i realizacji złożonych projektów operacyjnych, a także skutecznym zarządzaniu zespołami. Posiada unikalne kompetencje na styku administracji publicznej, służb państwowych oraz sektora finansowego” – wskazał Orlen.

Wojtunik w latach 2009-2015 pełnił funkcję Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego (CBA), gdzie odpowiadał za kierowanie jedną z kluczowych instytucji państwowych w zakresie przeciwdziałania korupcji oraz nadzór nad strategicznymi postępowaniami o znaczeniu krajowym. Wcześniej przez kilkanaście lat związany z policją, w tym z pionem zwalczania przestępczości zorganizowanej Komendy Głównej Policji oraz Centralnym Biurem Śledczym, gdzie pełnił m.in. funkcje kierownicze.

Źródło: PAP

Na zdjęciu: siedziba Orlenu w Warszawie
Orlen ogłosił, że Paweł Wojtunik został nowym członkiem zarządu spółki. Fot. PAP/Szymon Pulcyn
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Były prezydent wraca do gry. Postępowa Bułgaria faworytem wyborów i walki o rząd
Wciąż nie ma pewności, czy wyznaczone na 12 kwietnia wybory parlamentarne na Węgrzech przyniosą polityczne przesilenie. Natomiast wybory, które tydzień później odbędą się w Bułgarii, niemal na pewno zakończą się zmianą władzy. Zarejestrowana właśnie przez byłego prezydenta Rumena Radewa koalicja Postępowa Bułgaria ma wyraźną przewagę nad konkurencją i jest faworytem do utworzenia rządu. Pytanie pozostaje jedno – z kim.
04.03.2026
Kategorie artykułu: Newsy Technologia
Dane satelitarne kontra zywioły. Ruszył Civil Security Hub Poland
W Polsce Civil Security Hub Poland. Wykorzysta dane satelitarne i nowe technologie do zarządzania kryzysowego w kraju i Europie.
05.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Pierwsza taka umowa na rynku magazynów. Prologis zabezpiecza 67 proc. energii z OZE
Prologis jako pierwszy deweloper logistyczny w Polsce zabezpieczył większość zapotrzebowania energetycznego swojego portfela dzięki długoterminowej umowie PPA z OZE. Stabilne ceny energii mają stać się kluczową przewagą konkurencyjną – w momencie gdy energia coraz częściej decyduje o lokalizacji inwestycji.
04.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Względny spokój na GPW. Akcje Orange odrobiły wczorajsze straty. Dzień na GPW 5 marca 2026 r.
Czwartek na Giełdzie Papierów Wartościowych przyniósł nieznaczne zmiany w wartościach głównych indeksów. Notowania spółek z WIG20 w większości zaliczyły mniejsze wzrosty lub spadki, z wyjątkiem dwóch firm – Orange i KGHM.
05.03.2026
Kategorie artykułu: Społeczeństwo
5 mln zł dla młodych talentów w 2026 r. Rusza nabór na stypendia Rafała Brzoski
Fundacja Rafała Brzoski i Omeny Mensah dotychczas przeznaczyła na stypendia dla młodych i ambitnych Polaków 20 mln zł. Właśnie ruszyła piąta edycja programu stypendialnego. Kto może aplikować i jakie projekty mają największe szanse?
03.03.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Czy Iran szykuje ataki w Europie? Francuskie służby wydały ostre ostrzeżenie
Po amerykańsko-izraelskich atakach na cele w Iranie francuskie MSW i wywiady państw zachodnich wydały jedne z najostrzejszych od lat ostrzeżeń terrorystycznych. W ostatnich dniach przeszukano siedzibę organizacji szyickiej, zamrożono aktywa podejrzanych i zapadł wyrok za gloryfikowanie terroryzmu.
04.03.2026