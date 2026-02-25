Paweł Wojtunik w Orlenie. Zajmie się obszarem bezpieczeństwa i ryzyka

Rada nadzorcza Orlenu powołała w środę Pawła Wojtunika na członka zarządu ds. bezpieczeństwa i ryzyka. Wojtunik wcześniej przez sześć lat kierował Centralnym Biurem Antykorupcyjnym, a ostatnio pełnił funkcję wiceprezesa Kredobanku na Ukrainie.



Rada nadzorcza PKN Orlen w środę, 25 lutego 2026 r., powołała Pawła Wojtunika do zarządu spółki na funkcję członka zarządu ds. bezpieczeństwa i ryzyka. Powołanie obowiązuje od dnia rozpoczęcia nowej wspólnej kadencji zarządu, która nastąpi po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2025 rok na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy, zwykle odbywającym się między majem a czerwcem.

Doświadczenie i kompetencje Wojtunika

Orlen podkreśla, że Wojtunik jest ekspertem w dziedzinie bezpieczeństwa i zarządzania instytucjami o znaczeniu państwowym. W latach 2009–2015 kierował CBA, nadzorując strategiczne postępowania antykorupcyjne na poziomie krajowym. Przed tym pełnił funkcje kierownicze w Komendzie Głównej Policji oraz w Centralnym Biurze Śledczym, zajmując się zwalczaniem przestępczości zorganizowanej.

Wojtunik jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Doświadczenie międzynarodowe zdobywał podczas służby w Scotland Yardzie w Wielkiej Brytanii, a w 2016 r. pełnił funkcję doradcy premiera Mołdawii w ramach misji UE, wspierając reformy instytucjonalne i antykorupcyjne.

Konkurs na stanowisko w zarządzie

Pod koniec stycznia 2026 r. rada nadzorcza Orlenu ogłosiła postępowanie kwalifikacyjne na członka zarządu ds. bezpieczeństwa i ryzyka. Kandydaci mogli zgłaszać aplikacje do 18 lutego. Wymagania obejmowały doświadczenie w cyberbezpieczeństwie, bezpieczeństwie gospodarczym oraz ochronie infrastruktury krytycznej.

Wojtunik w 2024 r. objął stanowisko wiceprezesa Kredobanku na Ukrainie, należącego do grupy PKO BP. Orlen zwraca uwagę, że posiada on unikalne kompetencje na styku administracji publicznej, służb państwowych oraz sektora finansowego.

Skład zarządu Orlenu

Zgodnie ze statutem spółki w zarządzie Orlenu może zasiadać od 5 do 11 członków.

Obecnie w skład zarządu wchodzi 9 osób: prezes Ireneusz Fąfara oraz wiceprezesi: Witold Literacki (ds. korporacyjnych i pierwszy zastępca prezesa), Sławomir Jędrzejczyk (ds. finansowych), Ireneusz Sitarski (ds. downstream), Robert Soszyński (ds. operacyjnych), a także członkowie zarządu: Marek Balawejder (ds. consumers and products), Wiesław Prugar (ds. upstream), Sławomir Staszak (ds. energy) i Marcin Wasilewski (ds. transformacji).

PKN Orlen jest multienergetycznym koncernem, który posiada rafinerie w Polsce, Czechach i na Litwie oraz sieć stacji paliw w Polsce, Niemczech, na Słowacji, Węgrzech i w Austrii. Spółka rozwija segmenty wydobywcze ropy i gazu, petrochemiczny oraz energetyczny, w tym odnawialne źródła energii i energetykę jądrową opartą na małych modułowych reaktorach SMR.

Orlen jest również podmiotem strategicznym dla bezpieczeństwa energetycznego kraju, zarządzając infrastrukturą krytyczną, w tym zakładami produkcyjnymi, rurociągami, bazami i terminalami.

Orlen wskazuje, że powołanie Wojtunika odpowiada potrzebom spółki w zakresie bezpieczeństwa gospodarki, cyberbezpieczeństwa i ochrony infrastruktury krytycznej. Nowy członek zarządu ma wzmacniać nadzór strategiczny i ryzyko operacyjne w koncernie.

