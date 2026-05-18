Pawełczyk-Woicka rezygnuje z kierowania KRS

Dagmara Pawełczyk-Woicka zrezygnowała z funkcji przewodniczącej Krajowej Rady Sądownictwa. Decyzję uzasadniła zabezpieczeniem wydanym przez Trybunał Konstytucyjny oraz brakiem reakcji Sejmu na to postanowienie.

Ustępująca przewodnicząca KRS poinformowała w poniedziałek, że złożyła rezygnację z funkcji ze skutkiem na dzień 15 maja 2026 roku. W opublikowanym na platformie X wpisie napisała, że jej decyzja wynika z „szacunku do zabezpieczenia Trybunału Konstytucyjnego” oraz „braku reakcji Sejmu na to postanowienie”.

Szanując zabezpieczenie @TK_GOV_PL i zarazem brak reakcji Sejmu na to postanowienie, złożyłam 15.05.2026 rezygnację z funkcji Przewodniczącego @KRS_RP . Brak Przewodniczącego rodzi obowiązek po stronie Pierwszego Prezesa @SN_RP_ zwołania posiedzenia plenarnego celem wyboru… pic.twitter.com/XuBJ71nOU6 — Dagmara Pawełczyk-Woicka (@DPawelczykW) May 18, 2026

Sprawa dotyczy postanowienia zabezpieczającego wydanego przez Trybunał Konstytucyjny 12 maja na wniosek posłów PiS. TK nakazał w nim Sejmowi powstrzymanie się od wyboru nowych członków KRS z części sędziowskiej do czasu wydania ostatecznego orzeczenia w sprawie. Mimo tego trzy dni później, 15 maja, Sejm wybrał nowych członków Rady reprezentujących środowisko sędziowskie.

Krajowa Rada Sądownictwa liczy 25 członków. Krajowa Rada Sądownictwa składa się z:

1. Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Ministra Sprawiedliwości, Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego i osoby powołanej przez Prezydenta Rzeczypospolitej,

2. piętnastu członków wybranych spośród sędziów Sądu Najwyższego, sądów powszechnych, sądów administracyjnych i sądów wojskowych,

3. czterech członków wybranych przez Sejm spośród posłów oraz dwóch członków wybranych przez Senat spośród senatorów.

Spór dotyczący KRS sięga grudnia 2017 r. To wtedy przyjęta nowelizacja ustawy o Radzie wprowadziła przepisy, zgodnie z którymi od 2018 r. 15 sędziów – członków KRS wybieranych jest przez Sejm, choć wcześniej byli oni wybierani przez środowiska sędziowskie. Zmiana z 2017 r. stała się powodem stawianych przez ówczesną opozycję, a przez rządzących obecnie, zarzutów upolitycznienia KRS i kwestionowania statusu sędziów powołanych z udziałem tak ukształtowanej KRS. Na wadliwość procedury wyłaniania sędziów z udziałem obecnej KRS wskazywały w ostatnich latach także orzeczenia europejskich trybunałów – TSUE i ETPC.