Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 08.07.2026
NEWSROOM XYZ
08.07.2026 13:15

PE krytycznie o decyzji Zełenskiego ws. „Bohaterów UPA". „Niepotrzebna eskalacja"

Parlament Europejski przyjął w środę rezolucję, w której wyraził ubolewanie z powodu „niepotrzebnej i niesprowokowanej eskalacji” spowodowanej przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, polegającej na nadaniu elitarnej jednostce Sił Zbrojnych Ukrainy imienia „Bohaterów UPA”.

Sala plenarna w Parlamencie Europejskim
Sala plenarna w Parlamencie Europejskim. Fot.: Johannes Simon/Getty Images)

Przyjęta rezolucja dotyczy procesu akcesyjnego Ukrainy. W toku prac nad nią grupy polityczne w PE zgłosiły poprawki odnoszące się do niedawnego upamiętnienia przez Zełenskiego Ukraińskiej Armii Powstańczej (UPA).

W środę europosłowie przyjęli poprawkę w sprawie UPA zaproponowaną przez Europejską Partię Ludową (EPL), do której należy KO i PSL. Poprawkę, głosowaną w pięciu częściach, przyjęto znaczącą większością, np. za jej piątą częścią głosowało 592 europosłów, 42 było przeciw, a 11 wstrzymało się od głosu.

W rezolucji PE ubolewa nad „niedawną niepotrzebną i niesprowokowaną eskalacją spowodowaną przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego polegającą na nadaniu elitarnej jednostce Sił Zbrojnych Ukrainy imienia »Bohaterów UPA«”.

Wyraził też ubolewanie, że „zwłaszcza w świetle niezachwianego wsparcia Polski dla Ukrainy w walce z rosyjską agresją zaniedbano fakt, że kwestia ta jest delikatna i bolesna dla polskiego społeczeństwa w kontekście szacowanej na wiele dziesiątków tysięcy liczby ofiar UPA i rodzin zabitych”.

Izba zwróciła też uwagę, że „decyzja ta szkodzi stosunkom dobrosąsiedzkim oraz wcześniejszym wysiłkom na rzecz rozwiązania nierozstrzygniętych i bolesnych aspektów w dwustronnych stosunkach historycznych w duchu prawdziwego i szczerego pojednania, a także nie jest zgodna z wartościami europejskimi”.

Źródło: PAP

Polecamy: Zełenski chce ustanowienia Panteonu Narodowego. „Nikt nie będzie nam mówił, jakich bohaterów szanować"

Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes
Pożar, powódź, błąd projektowy. Kto płaci, gdy staje wielka budowa?
Uszkodzony w dostawie transformator albo powódź na zapleczu budowy mogą zatrzymać wielomiliardową inwestycję na miesiące. Im większy projekt, tym ważniejsze są ubezpieczenia chroniące inwestora,…
07.07.2026
Kategorie artykułu: Polityka
Jak partie omijają zasady finansowania kampanii? Stowarzyszenia to tylko wierzchołek góry lodowej
Kampania wyborcza w praktyce trwa niemal bez przerwy, choć przepisy nadal wyraźnie wyznaczają jej formalny początek i ograniczają sposób wydawania pieniędzy. Partie znalazły jednak sposoby na…
06.07.2026
Kategorie artykułu: Społeczeństwo
Politycy czy lekarze? Kto stracił na „aferze szpitalnej”?
74 proc. badanych dorosłych Polaków uważa, że za problemy ochrony zdrowia odpowiadają rządzący, tylko 38 proc. z badanych główną winę widzi po stronie lekarzy. Tak wynika z sondażu zrealizowanego…
06.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Rail Baltica: ważą się losy kontraktu. Jest nowy termin kluczowej rozprawy
Sąd Okręgowy w Warszawie wyznaczył nowy termin rozprawy, która może przesądzić o losie wykonawcy modernizacji linii Białystok – Ełk za ponad 5 mld zł. Dla firmy Mirbud to być albo nie być w…
06.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Jak zarabia Donald Trump? Ponad 2 mld dolarów zysku w rok
Nowy dokument, który szczegółowo opisuje działalność biznesową i inwestycyjną prezydenta USA, pokazuje nie tylko, na czym zarabiał Donald Trump, ale także – kiedy. Widać, jak decyzjami politycznymi…
07.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Polski „Wilk” z ukraińskiego frontu. Stohid Technology stawia na bezzałogowe pojazdy UGV
Narodziły się na wojnie, gdzie ewakuują rannych, przewożą amunicję i wspierają ukraińskich żołnierzy. Teraz opracowane w Ukrainie bezzałogowe pojazdy lądowe będą produkowane również w Polsce pod…
06.07.2026