Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 24.02.2026
NEWSROOM XYZ
24.02.2026 20:57

Pentagon naciska na Anthropic. Spór o AI w wojsku

Sekretarz obrony USA Pete Hegseth spotyka się dziś z szefem firmy Anthropic w związku z narastającym konfliktem dotyczącym zasad użycia sztucznej inteligencji przez wojsko. Stawką jest kontrakt wart 200 mln dolarów oraz ryzyko wpisania spółki na rządową „czarną listę”.

Do spotkania Pete'a Hegsetha z Dario Amodeim, prezesem Anthropic, dochodzi w momencie eskalacji sporu pomiędzy firmą technologiczną a Pentagon. Amerykański resort obrony grozi spółce sankcjami, które mogłyby skutkować faktycznym wykluczeniem jej technologii z rządowych zamówień.

Sednem konfliktu są ograniczenia (tzw. guardrails), jakie Anthropic nałożył na swoje modele AI. Pentagon, który ma z firmą kontrakt o wartości 200 mln dolarów, oczekuje zniesienia tych barier, tak aby wojsko mogło wykorzystywać systemy sztucznej inteligencji do „wszelkich zgodnych z prawem zastosowań”.

Anthropic nie zgadza się jednak na dwa konkretne scenariusze użycia AI. Chodzi o broń sterowaną przez sztuczną inteligencję oraz masową inwigilację obywateli USA. Według spółki technologia nie jest obecnie wystarczająco niezawodna, by samodzielnie obsługiwać systemy uzbrojenia, a jednocześnie brakuje przepisów, które regulowałyby użycie AI w szeroko zakrojonej kontroli społeczeństwa.

Negocjacje między stronami trwają od kilku miesięcy, jednak w ostatnich tygodniach konflikt stał się publiczny. W zeszłym tygodniu serwis Axios poinformował, że Hegseth rozważa zerwanie umowy i uznanie Anthropic za „ryzyko dla łańcucha dostaw”. Taka kwalifikacja, zwykle stosowana wobec firm powiązanych z Rosją lub Chinami, mogłaby poważnie uderzyć w działalność spółki.

Rzecznik Anthropic przekazał, że firma prowadzi z administracją „konstruktywne rozmowy w dobrej wierze” i podkreślił jej zaangażowanie we wspieranie bezpieczeństwa narodowego USA. Spółka przypomina, że jako pierwsza udostępniła swoje modele AI w sieciach niejawnych oraz tworzyła dedykowane rozwiązania dla klientów z sektora bezpieczeństwa. Spotkanie potwierdził urzędnik Pentagonu w rozmowie z CNN, nie ujawniając szczegółów.

Anthropic od lat buduje wizerunek firmy szczególnie skoncentrowanej na bezpieczeństwie sztucznej inteligencji. Założyli ją byli pracownicy OpenAI, którzy odeszli w proteście przeciwko kierunkowi rozwoju i tempu prac nad AI. Niedawno spółka ogłosiła także przekazanie 20 mln dolarów na rzecz organizacji politycznej prowadzącej kampanię na rzecz zaostrzenia regulacji dotyczących sztucznej inteligencji.

Źródło: CNN

Sekretarz obrony USA Pete Hegseth
W zeszłym tygodniu serwis Axios poinformował, że Hegseth rozważa zerwanie umowy i uznanie Anthropic za „ryzyko dla łańcucha dostaw”. Fot. Alex Wong/Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Zaprzysiężenie nowego rządu w Holandii. Sporo obietnic jak na brak większości w parlamencie
Niespełna rok po głośnym upadku poprzedniej koalicji Holandia wreszcie wychodzi z politycznego impasu. Dziś (23 lutego 2026 r.) zaprzysiężony zostanie rząd 38-letniego Roba Jettena, lidera centrowej, prounijnej partii D66 i zarazem najmłodszego premiera w historii kraju. Choć jego ekipa kładzie na stół najodważniejszy program reform od lat, to startuje z poważnym balastem.
23.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Przydomowe wiatraki nie wykręciły sukcesu. Branża alarmuje: nikt nie panował nad tym bałaganem
Program wspierający inwestycje w przydomowe elektrownie wiatrowe nie osiągnął zamierzonych efektów. Zainteresowanie było mniejsze od oczekiwań, a w wielu przypadkach zainstalowane wiatraki produkowały zbyt mało energii albo... w ogóle nie działały. Branża alarmuje o przekrętach ze strony sprzedawców turbin. Eksperci mówią zaś, że w takiej formie program w ogóle nie powinien ruszyć.
23.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Cztery lata wojny w Ukrainie. Jak konflikty zbrojne zmieniają globalną gospodarkę
Mijają cztery lata od rozpoczęcia pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę. Wojna, która miała być krótkim konfliktem, stała się trwałym elementem globalnej rzeczywistości gospodarczej. W 2026 r. aktywne działania wojenne toczą się już w 14 państwach świata, od Ukrainy i Izraela po Libię i Sudan. Jak wieloletnie konflikty zmieniają handel międzynarodowy, kierunki importu i eksportu oraz jaką rolę na tej nowej mapie gospodarczej odgrywa Polska?
24.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Erli wyprzedza rynek przy rekordowej rentowności. „Nie zamierzamy zwalniać tempa inwestycji”
Zmiany w aplikacji, wdrożenie asystenta AI i pełnoskalowa kampania reklamowa za kilkadziesiąt milionów złotych mają napędzić dalszy wzrost największej po Allegro polskiej platformy handlowej. – Gonimy za jak najwyższą efektywnością, a nie sprzedażą za wszelką cenę – mówi Adam Ciesielczyk, twórca Erli.
24.02.2026
Kategorie artykułu: Polityka
Kandydatem na premiera raczej nie będzie. O co walczy Mateusz Morawiecki?
O byłym premierze nie mówi się już jako o ewentualnym kandydacie PiS na premiera. Mimo to Morawiecki nie ustępuje pola partyjnym rywalom z konkurencyjnej frakcji.
23.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Polityka Technologia
Web Summit w Polsce. Szansa na kosmiczny event czy bardzo drogi marketing? (OPINIA)
Organizator największej w Europie konferencji technologicznej rozmawia z rządem o jej organizacji w Polsce. Czym naprawdę jest to wydarzenie, kto za nim stoi i co Polska może zyskać – a co stracić?
22.02.2026