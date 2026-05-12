Pentagon szacuje wydatki na wojnę z Iranem na 29 mld dolarów. Demokraci wątpią

Według wyliczeń Departamentu Obrony USA koszt wojny z Iranem to 29 mld dolarów – przekazał dyrektor finansowy resortu. Demokraci uważają, że realny koszt jest wyższy.

Dyrektor finansowy Pentagonu Jules Hurst powiedział we wtorek w Kongresie, że wydatki związane z trwającą od 28 lutego wojną na Bliskim Wschodzie sięgnęły 29 mld dolarów. Dwa tygodnie wcześniej mówił o 25 mld dolarów.

– To z powodu uaktualnionych kosztów napraw i uzupełnienia sprzętu oraz po prostu ogólnych kosztów operacyjnych utrzymania ludzi w teatrze działań – wyjaśnił.

W te szacunki nie wierzy część polityków Partii Demokratycznej. Już w kwietniu kongresmen Jason Crow ocenił liczby podawane przez Pentagon jako „skrajnie niedoszacowane”. Jego zdaniem prawdziwy koszt wojny jest 2–3 razy wyższy, niż przyznaje administracja Donalda Trumpa.

Departament Obrony zabiega o zatwierdzenie rekordowego projektu budżetu obronnego wynoszącego 1,5 bln dolarów. To o 50 proc. więcej, niż wynosi obecny budżet. Dzięki dodatkowym pieniądzom amerykańska armia chce radykalnie zwiększyć produkcję i zakupy zaawansowanych typów amunicji. Mimo to urzędnicy zasugerowali, że zwrócą się o dodatkowy pakiet pieniędzy bezpośrednio związany z wydatkami na wojnę z Iranem.

Wojna na Bliskim Wschodzie rozpoczęła się 28 lutego, gdy USA i Izrael zaatakowały Iran. Po odwecie Teheranu konflikt rozlał się na Bliski Wschód i doprowadził do zamknięcia cieśniny Ormuz, przez którą płynie 20 proc. światowych dostaw ropy i LNG.

Od 8 kwietnia obowiązuje rozejm, jednak blokada cieśniny trwa. Z jednej strony blokuje ją Iran, by wzmożyć presję na Waszyngton poprzez wzrost cen surowców, a z drugiej – marynarka wojenna USA, której blokada irańskich portów ma odciąż Teheran od finansowania. Z informacji „Washington Post” wynika, że według CIA Iran może przetrzymać amerykańską blokadę przez jeszcze 3–4 miesiące.

Źrodło: PAP, XYZ