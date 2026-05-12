Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 12.05.2026
NEWSROOM XYZ
12.05.2026 18:00

Pentagon szacuje wydatki na wojnę z Iranem na 29 mld dolarów. Demokraci wątpią

Według wyliczeń Departamentu Obrony USA koszt wojny z Iranem to 29 mld dolarów – przekazał dyrektor finansowy resortu. Demokraci uważają, że realny koszt jest wyższy.

Dyrektor finansowy Pentagonu Jules Hurst powiedział we wtorek w Kongresie, że wydatki związane z trwającą od 28 lutego wojną na Bliskim Wschodzie sięgnęły 29 mld dolarów. Dwa tygodnie wcześniej mówił o 25 mld dolarów.

– To z powodu uaktualnionych kosztów napraw i uzupełnienia sprzętu oraz po prostu ogólnych kosztów operacyjnych utrzymania ludzi w teatrze działań – wyjaśnił.

Polecamy: Donald Trump odrzucił irańską propozycję pokojową. „Całkowicie nie do przyjęcia”

W te szacunki nie wierzy część polityków Partii Demokratycznej. Już w kwietniu kongresmen Jason Crow ocenił liczby podawane przez Pentagon jako „skrajnie niedoszacowane”. Jego zdaniem prawdziwy koszt wojny jest 2–3 razy wyższy, niż przyznaje administracja Donalda Trumpa.

Departament Obrony zabiega o zatwierdzenie rekordowego projektu budżetu obronnego wynoszącego 1,5 bln dolarów. To o 50 proc. więcej, niż wynosi obecny budżet. Dzięki dodatkowym pieniądzom amerykańska armia chce radykalnie zwiększyć produkcję i zakupy zaawansowanych typów amunicji. Mimo to urzędnicy zasugerowali, że zwrócą się o dodatkowy pakiet pieniędzy bezpośrednio związany z wydatkami na wojnę z Iranem.

Wojna na Bliskim Wschodzie rozpoczęła się 28 lutego, gdy USA i Izrael zaatakowały Iran. Po odwecie Teheranu konflikt rozlał się na Bliski Wschód i doprowadził do zamknięcia cieśniny Ormuz, przez którą płynie 20 proc. światowych dostaw ropy i LNG.

Od 8 kwietnia obowiązuje rozejm, jednak blokada cieśniny trwa. Z jednej strony blokuje ją Iran, by wzmożyć presję na Waszyngton poprzez wzrost cen surowców, a z drugiej – marynarka wojenna USA, której blokada irańskich portów ma odciąż Teheran od finansowania. Z informacji „Washington Post” wynika, że według CIA Iran może przetrzymać amerykańską blokadę przez jeszcze 3–4 miesiące.

Źrodło: PAP, XYZ

CNN: armia USA zużyła połowę swoich rakiet Patriot
Wojna i pieniądze
Według wyliczeń Departamentu Obrony USA koszt wojny z Iranem to 29 mld dolarów.
Fot. Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes
Co dalej z PAIH? Czy nasze firmy mają szansę na podbój świata?
Wzorem nam Hiszpanie, Duńczycy, Skandynawowie, a może Czesi? Eksperci i przedstawiciele polskich firm przedstawiają pomysły na zwiększenia naszych szans podboju zagranicznych rynków i opowiadają o…
11.05.2026
Kategorie artykułu: Quiz XYZ
Twoje finanse na co dzień. 5 pytań, które pokażą, jak dobrze je znasz. Sprawdź się!
Zapraszamy na pierwszy z pięciu ekonomicznych quizów. Odpowiedz na 5 krótkich pytań i sprawdź, ile naprawdę wiesz o decyzjach oraz mechanizmach wpływających na Twoje codzienne finanse.
11.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Zbudowali techbiznesy warte miliard. Teraz Karwatkowie mierzą w rewolucję AI w tworzeniu systemów
Dotychczasowe sukcesy ustawiły ich do końca życia, ale nie wyczerpały ambicji. Nowy projekt wpisuje się w trend kodowania z AI i personalizacji oprogramowania. Jak podbić rynek alternatywą dla…
11.05.2026
Kategorie artykułu: Społeczeństwo Świat
Polska w TOP 5 zagrożonych krajów. Żywioły uderzą nas po kieszeni
Potężna susza na Sycylii doprowadziła do wzmocnienia mafii. W Kapsztadzie susza wymusiła reformę systemu. W Afryce skutki susz i powodzi wielokrotnie prowadziły do przewrotów i wojen. Europa na razie…
12.05.2026
Kategorie artykułu: Newsy
Warszawskie indeksy znowu w górę. Podsumowanie notowań GPW 11 maja 2026 r.
WIG20 kończył poniedziałek 11 maja na istotnym plusie, gdy większość największych spółek na GPW cieszyła się istotnymi wzrostami. Warszawska giełda zdaje się korzystać z pozytywnego sentymentu, jaki…
11.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Pfeifer & Langen Polska: mamy kryzys na rynku cukru. „Dywersyfikacja to recepta na niepewne czasy”
Pfeifer & Langen Polska znalazł sposób, by przetrwać na rynku cukru. Obok detalicznej marki cukru i segmentu przemysłowego rozwija również produkcję pasz dla bydła, produktów dla hodowców koni i…
12.05.2026