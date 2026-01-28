Największy akcjonariusz Pepco ogłosił ofertę sprzedaży akcji spółki. Grupa zamierza wziąć w niej udział

Pepco Group zamierza wziąć udział w ofercie sprzedaży akcji spółki ogłoszonej przez jej największego akcjonariusza, IBEX Group. Pepco chce wydać na ten cel do 50 mln euro.

IBEX posiada 72 proc. akcji Pepco. Grupa ogłosiła zamiar sprzedaży akcji spółki w procesie przyspieszonej budowy księgi popytu (ABB).

W komunikacie Pepco wskazało, że IBEX wraz ze swoją spółką zależną IBEX Retail Investments Europe zamierza sprzedać ok. 42 mln akcji spółki. Jak podała agencja Bloomberg, IBEX zwiększył oferowaną pulę akcji spółki w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu do ok. 49 mln sztuk.

Według informacji Bloomberga, cena sprzedaży może wynieść co najmniej 27,75 zł za akcję. Przy tej cenie wartość oferty może wynieść 1,36 mld zł.

Akcje są oferowane za pośrednictwem Goldman Sachs i JP Morgan Securities.

Pepco jest w trakcie programu skupu akcji własnych o wartości do 200 mln euro

Pepco w ofercie ABB swojego największego akcjonariusza zamierza nabyć własne akcje za kwotę do 50 mln euro. Wykorzysta w tym celu rezerwy gotówkowe – podano w komunikacie.

Jak zaznacza spółka, transakcja jest realizowana w ramach programu skupu akcji własnych o łącznej wartości do 200 mln euro, który spółka ogłosiła w marcu 2025 r. Do chwili obecnej Pepco kupiło akcje własne o wartości ok. 97 mln euro.

Niedawno spółka potwierdziła zamiar uruchomienia trzeciego etapu programu skupu akcji o wartości do 50 mln euro, w trakcie roku obrotowego 2026. Jak wskazuje Pepco, zamiar wzięcia udziału w ofercie IBEX Group będzie realizowany niezależnie od tego trzeciego etapu programu skupu akcji własnych.

„Cieszymy się z możliwości wzięcia udziału w ofercie zakupu akcji Grupy Pepco od IBEX. Jest to w pełni zgodne z naszymi celami utrzymania zdyscyplinowanego podejścia do alokacji kapitału przy jednoczesnym zapewnieniu akcjonariuszom wyższych zwrotów za pomocą zarówno dywidendy, jak i skupu akcji własnych” – skomentował Willem Eelman, dyrektor ds. finansowych (CFO) Grupy Pepco.

