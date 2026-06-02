Pepco otworzy pierwszy sklep w Ukrainie jeszcze w tym roku

Pepco ogłosiło, że w najbliższych miesiącach pojawi się na dwóch nowych rynkach. W czerwcu sieć planuje otworzyć pierwszy sklep w Macedonii Północnej, natomiast w październiku marka ma zadebiutować w Ukrainie.

Na lokalizację premierowego sklepu w Macedonii Północnej Pepco wybrało Skopje, czyli stolicę kraju. W przypadku Ukrainy firma nie ujawniła swoich planów.

W komunikacie prasowym Pepco podkreśliło, że pomimo toczącej się wojny „Ukraińcy nadal żyją, pracują i budują swoją przyszłość”, zaś firma wierzy, że może zostać częścią procesu odbudowy gospodarki tego kraju.

O tym, że spółka zamierza wejść na rynek ukraiński, pierwszy raz poinformowała 21 maja. Wówczas wskazano, że sieć planuje otworzyć niewielką liczbę sklepów w wyselekcjonowanych regionach kraju, z uwzględnieniem bezpieczeństwa pracowników i warunków wynikających z trwającego konfliktu.

Prezes Stephan Borchert powiedział wówczas PAP Biznes, że plany dotyczące Ukrainy będą miały minimalny wpływ na CAPEX. Dodał, że grupa dysponuje dobrze rozwiniętą infrastrukturą wokół tego kraju i posiada infrastrukturę łańcucha dostaw, która będzie pomagała w rozwoju sieci w Ukrainie.

