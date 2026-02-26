Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 26.02.2026
26.02.2026 09:12

Pepco uruchomiło aplikację mobilną z programem lojalnościowym

Grupa Pepco uruchomiła aplikację mobilną dla marki Pepco – podała spółka w komunikacie. Na tym jednak nie koniec nowości, ponieważ sieć wystartowała również z programem lojalnościowym.

Użytkownicy smartfonów z systemem Android oraz iOS mogą już pobrać na swoje urządzenia aplikację Pepco. Zainteresowani znajdą w niej dostęp do oferty sklepu oraz przydatne narzędzia, jak np. możliwość oznaczenia ulubionych produktów.

Najważniejszą korzyścią, jaką ma dawać aplikacja, wydaje się być dostęp do Pepco Club. Jest to program lojalnościowy, który umożliwi zbieranie punktów i zdobywanie kuponów zniżkowych, które będzie można zrealizować w sklepach stacjonarnych.

W komunikacie prasowym firma podkreśliła, że aplikacja jest potwierdzeniem zachodzącej w Pepco transformacji od modelu sprzedaży detalicznej opartego głównie na sklepach stacjonarnych, do kompleksowego ekosystemu cyfrowego, który integruje fizyczne sklepy, programy lojalnościowe i cyfrowe punkty kontaktu z klientami. Polska, jako największy i najbardziej dojrzały cyfrowo rynek, ma być pierwszym krajem, w którym Pepco uruchomi aplikację.

"Wnioski z polskich doświadczeń wpłyną bezpośrednio na przyszłe wdrożenia, umożliwiając Pepco spójne wprowadzanie innowacji przy jednoczesnym zachowaniu elastyczności na poszczególnych rynkach" – podano w komunikacie.

Źródło: XYZ/PAP

Na zdjęciu sklep marki Pepco
Na zdjęciu sklep Pepco w Krakowie. Fot. Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images
