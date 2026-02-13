Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 13.02.2026
NEWSROOM XYZ
13.02.2026 14:17

PESA dostanie ok. 36 mln zł z KPO na polski pojazd wodorowy nowej generacji

Spółka Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz podpisała z NFOŚiGW umowę dofinansowania ze środków KPO na ponad 36 mln zł na opracowanie i budowę demonstratora wodorowego pojazdu pasażerskiego z dodatkowym zasilaniem z sieci trakcyjnej.

Ministra klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska podkreśliła, że umowa to bardzo ważny krok w rozwoju kolejnictwa napędzanego wodorem w Polsce, z udziałem polskiej spółki z udziałem Skarbu Państwa.

– Dzisiaj podpisujemy drugą umowę z firmą PESA i jest to pewnego rodzaju domknięcie projektu, który, mam nadzieję, będziemy widzieć w najbliższej przyszłości na polskich szynach – powiedziała prezes NFOŚiGW Dorota Zawadzka‑Stępniak.

Pierwsza umowa z PESA dotyczyła dofinansowania budowy zaplecza produkcyjnego budowy lokomotyw wodorowych.

– Dzisiaj PESA kończy budowę dwóch hal, za chwilę dokonamy odbioru tych hal – piętnaście tys. m kw. powierzchni poświęconej na produkcję lokomotyw wodorowych. Lokomotywy służą nam ciągnięciu składów, wykonywaniu pracy manewrowej (...). Dzisiaj idziemy o krok dalej i dzisiejsza umowa będzie dotyczyła dofinansowania budowy demonstratora pojazdu pasażerskiego – powiedział wiceprezes zarządu ds. finansowych PESA Bydgoszcz Robert Tafiłowski.

Wyjaśnił, że chodzi o zeroemisyjny pojazd hybrydowy, łączący cechy wielu napędów na jednym pokładzie.

– Nasze modele obliczeniowe pokazują, że już dzisiaj można tego typu pojazdami jeździć w zasadzie w cenie diesla – dodał, zaznaczając, że taniejący wodór będzie generował popyt na tego typu pojazdy.

– Już dzisiaj naszą ofertę kierujemy do regionów (...), a jeżeli chodzi o lokomotywy wodorowe, to prócz tych hal, które już wybudowaliśmy, możemy się pochwalić złożoną ofertą dla szwedzkiego operatora – poinformował Tafiłowski.

Czytaj także: Dobra passa Pesy. To kolejna polska firma, która przejmuje niemiecką spółkę

Źródło: PAP

Minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska na briefingu prasowym "Czysta energia na torach" w siedzibie NFOŚiGW w Warszawie, 13 grudnia 2025 r. Fot. PAP/Radek Pietruszka
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Quiz XYZ
Quiz dnia XYZ | 12 lutego 2026
Trzy pytania, w każdym tylko jedna poprawna odpowiedź. Sprawdź, czy dziś zdobędziesz 3/3.
12.02.2026
Kategorie artykułu: Analizy
10 wykresów, które wyjaśniają boom na złoto
Ceny złota biją historyczne rekordy, a banki centralne skupują kruszec na niespotykaną skalę. Kto dziś kupuje złoto, a kto kontroluje jego największe zasoby? Które państwa zgromadziły najwięcej rezerw? I czy ceny mogą nadal rosnąć? Przegląd rynku złota w 10 wykresach. Zobacz, kto kupuje, skąd pochodzi podaż i które kraje mają największe rezerwy. Analiza popytu, podaży i roli banków centralnych w historycznym rajdzie cen złota.
12.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Dyrektywa równościowa w praktyce. Neutralność staje się normą, gorzej z jawnością płac
Jawność wynagrodzeń, zakaz pytania o poprzednią pensję i oferty pracy z neutralnymi płciowo nazwami stanowisk. Grudniowa nowela Kodeksu pracy miała otworzyć nowy rozdział w transparentności wynagrodzeń. Sprawdzamy, jak od tego czasu zmieniły się ogłoszenia o pracę.
13.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy Technologia
IBM wprowadza nową pamięć masową. Warszawa miejscem premiery
Amerykański koncern technologiczny IBM zaprezentował nową, autonomiczną generację pamięci masowej wraz z systemem rozwiązań wspieranych przez AI. Według Sama Wernera, szefa działu przechowywania danych (IBM Storage), jest to pierwsza jakościowa zmiana w architekturze przechowywania danych od 25 lat. Firma oczekuje szerokiej adopcji nowego rozwiązania i jako miejsce światowej premiery wybrała Warszawę.
11.02.2026
Kategorie artykułu: Polityka
RBN na bojowo. Prezydent i rząd debatowali o SAFE i marszałku sejmu
Kontrowersyjny skład, duże napięcie między rządem a prezydentem, miliardy złotych w tle – to trudne pole do dyskusji. W takich warunkach odbywała się Rada Bezpieczeństwa Narodowego, zwołana przez prezydenta Karola Nawrockiego. Tuż przed posiedzeniem Rady rząd przyjął projekt ustawy w sprawie programu SAFE.
11.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
BGK inwestuje w kolejny fundusz, tym razem private debt. Bank przystąpił do funduszu CVI
Bank Gospodarstwa Krajowego z wkładem na poziomie 20 mln euro dołączył do grona inwestorów CVI Private Debt Fund II. Uruchomiony w marcu 2025 r. fundusz to największy podmiot tego typu w regionie. Planuje kilkadziesiąt inwestycji, a pieniądze z BGK mają wesprzeć ekspansję zagraniczną polskich spółek.
12.02.2026