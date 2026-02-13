PESA dostanie ok. 36 mln zł z KPO na polski pojazd wodorowy nowej generacji

Spółka Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz podpisała z NFOŚiGW umowę dofinansowania ze środków KPO na ponad 36 mln zł na opracowanie i budowę demonstratora wodorowego pojazdu pasażerskiego z dodatkowym zasilaniem z sieci trakcyjnej.

Ministra klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska podkreśliła, że umowa to bardzo ważny krok w rozwoju kolejnictwa napędzanego wodorem w Polsce, z udziałem polskiej spółki z udziałem Skarbu Państwa.

– Dzisiaj podpisujemy drugą umowę z firmą PESA i jest to pewnego rodzaju domknięcie projektu, który, mam nadzieję, będziemy widzieć w najbliższej przyszłości na polskich szynach – powiedziała prezes NFOŚiGW Dorota Zawadzka‑Stępniak.

Pierwsza umowa z PESA dotyczyła dofinansowania budowy zaplecza produkcyjnego budowy lokomotyw wodorowych.

– Dzisiaj PESA kończy budowę dwóch hal, za chwilę dokonamy odbioru tych hal – piętnaście tys. m kw. powierzchni poświęconej na produkcję lokomotyw wodorowych. Lokomotywy służą nam ciągnięciu składów, wykonywaniu pracy manewrowej (...). Dzisiaj idziemy o krok dalej i dzisiejsza umowa będzie dotyczyła dofinansowania budowy demonstratora pojazdu pasażerskiego – powiedział wiceprezes zarządu ds. finansowych PESA Bydgoszcz Robert Tafiłowski.

Wyjaśnił, że chodzi o zeroemisyjny pojazd hybrydowy, łączący cechy wielu napędów na jednym pokładzie.

– Nasze modele obliczeniowe pokazują, że już dzisiaj można tego typu pojazdami jeździć w zasadzie w cenie diesla – dodał, zaznaczając, że taniejący wodór będzie generował popyt na tego typu pojazdy.

– Już dzisiaj naszą ofertę kierujemy do regionów (...), a jeżeli chodzi o lokomotywy wodorowe, to prócz tych hal, które już wybudowaliśmy, możemy się pochwalić złożoną ofertą dla szwedzkiego operatora – poinformował Tafiłowski.

Źródło: PAP