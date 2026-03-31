PGE: ponad 12,8 mld zł EBITDA w 2025 r., 3,5 mld zł straty netto

Grupa PGE przedstawiła szacunkowe wyniki finansowe za 2025 r. Największa polska spółka energetyczna odnotowała wysoki wynik operacyjny, ale zakończyła rok stratą netto.

Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. opublikował wstępne, skonsolidowane dane finansowe i operacyjne za 2025 r. Raport ma charakter szacunkowy, a publikacja pełnego sprawozdania zaplanowana jest na 15 kwietnia 2026 r.

Powtarzalna EBITDA grupy wyniosła ok. 12,89 mld zł, co pokazuje skalę działalności operacyjnej spółki. Największy wkład w wynik miał segment Dystrybucji (5,31 mld zł), a następnie Ciepłownictwo (2,33 mld zł) oraz Energetyka Odnawialna (1,69 mld zł).

Istotne znaczenie miały także segmenty Obrotu (1,33 mld zł) i Energetyki Kolejowej (1,30 mld zł). Znacznie niższe wyniki odnotowały Energetyka Gazowa (0,47 mld zł) oraz Energetyka Węglowa (0,36 mld zł).

Na wyniki 2025 r. wpłynęły jednak zdarzenia jednorazowe, które obniżyły EBITDA łącznie o ok. 1,47 mld zł. Największym obciążeniem była rezerwa na rozliczenie Funduszu WRC z URE w wysokości ok. 605 mln zł.

Dodatkowo negatywnie wpłynęły m.in. zmiana rezerwy rekultywacyjnej (435 mln zł), rezerwa na restrukturyzację Elektrowni Dolna Odra (228 mln zł) oraz odpis zapasów strategicznych (129 mln zł). Częściowo zostały one zrekompensowane rozwiązaniem rezerw i korektami, które łącznie zwiększyły wynik o kilkaset milionów złotych.

W efekcie raportowana EBITDA wyniosła ok. 11,43 mld zł. W tej kategorii szczególnie widoczny jest spadek wyniku segmentu węglowego, który zanotował stratę na poziomie -0,23 mld zł.

Grupa zakończyła rok ze skonsolidowaną stratą netto przypadającą akcjonariuszom na poziomie ok. -3,50 mld zł, czyli -1,56 zł na akcję. Wynik ten uwzględnia m.in. wcześniejsze zdarzenia jednorazowe raportowane przez spółkę.

Po wyeliminowaniu odpisów aktualizujących, wynik netto był dodatni i wyniósł ok. 6,28 mld zł, co przekłada się na 2,80 zł na akcję. Pokazuje to istotny wpływ czynników księgowych na końcowy rezultat finansowy.

W 2025 r. PGE wyprodukowała 55,2 TWh energii elektrycznej, dystrybuowała 40,9 TWh, a sprzedaż do odbiorców końcowych wyniosła 32,3 TWh. Sprzedaż ciepła osiągnęła poziom 49,9 PJ.

Średnia hurtowa cena energii elektrycznej w kluczowych segmentach wyniosła 499 zł/MWh, przy czym najwyższa była w energetyce gazowej (547 zł/MWh). Jednocześnie średni koszt emisji CO2 sięgnął 288 zł/MWh. Nakłady inwestycyjne grupy wyniosły ok. 11,12 mld zł, a szacunkowe zadłużenie netto na koniec roku 4,20 mld zł. Po uwzględnieniu przyszłych kosztów emisji CO2 tzw. ekonomiczne zadłużenie netto wzrosło do ok. 15,81 mld zł.

Źródło: PAP

Fot. PAP/Darek Delmanowicz
