PGZ i Czechoslovak Group zawiązują partnerstwo

Polska Grupa Zbrojeniowa podpisała porozumienie o współpracy z czeskim koncernem zbrojeniowym Czechoslovak Group. Umowa ma otworzyć drogę do wspólnych projektów przemysłowych, m.in. w zakresie silników do dronów i rakiet oraz produkcji amunicji.

Polska Grupa Zbrojeniowa oraz Czechoslovak Group poinformowały w środę o zawarciu porozumienia Framework Cooperation Agreement, które wyznacza ramy długoterminowej współpracy przemysłowej, technologicznej i biznesowej. Jak podkreślono w komunikacie PGZ, dokument ma stanowić fundament dla wspólnych projektów rozwojowych i produkcyjnych realizowanych przez spółki obu koncernów.

Wśród kluczowych obszarów współpracy znalazło się wspólne projektowanie i produkcja nowoczesnych silników dla bezzałogowców, pocisków rakietowych oraz wybranych platform lądowych. Partnerzy zapowiadają także rozszerzenie kooperacji w sektorze amunicji, w tym w zakresie amunicji do wozów bojowych, czołgów podstawowych i artylerii lufowej. Projekty mają obejmować wszystkie kluczowe kalibry wykorzystywane przez współczesne siły zbrojne.

Porozumienie przewiduje również współpracę przy rozwoju i produkcji specjalistycznych pojazdów oraz sprzętu wsparcia dla wojska. Według PGZ celem obu firm jest stworzenie wspólnych technologii zdolnych do wykorzystania w programach krajowych, regionalnych i międzynarodowych, a także w projektach realizowanych w ramach Unii Europejskiej i NATO. Partnerstwo ma także wzmacniać odporność europejskich łańcuchów dostaw w sektorze obronnym.

Do inicjatywy odniósł się wiceszef Ministerstwa Aktywów Państwowych odpowiedzialny za sektor zbrojeniowy Konrad Gołota, który podkreślił znaczenie współpracy przemysłów obronnych w regionie. Jak zaznaczył, Europa potrzebuje takich sojuszy wewnątrz Unii Europejskiej, a współpraca polskich i czeskich firm ma służyć budowaniu stabilności oraz rozwoju regionu.

Czechoslovak Group to czeski koncern zbrojeniowy skupiający spółki z Europy i USA, w tym m.in. producenta ciężarówek Tatra. Według rankingu przygotowanego przez Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) za 2024 rok firma zajmuje 46. miejsce wśród największych koncernów obronnych świata i jest największym w Europie Środkowo-Wschodniej. Polska Grupa Zbrojeniowa plasuje się w tym zestawieniu na 51. miejscu, będąc drugim największym koncernem zbrojeniowym w regionie.

