05.03.2026 17:47

PGZ i Jelcz podpisały umowę inwestycyjną o wartości 756 mln zł

Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) i Jelcz podpisały umowę inwestycyjną dotyczącą budowy nowej fabryki Jelcza. W ramach umowy PGZ dokapitalizuje Jelcza kwotą 756,1 mln zł otrzymaną od Skarbu Państwa ze środków Funduszu Inwestycji Kapitałowych.

Zakres inwestycji obejmie m.in. zakup nieruchomości gruntowych, zakup nowego parku maszynowego, budowę nowych hal produkcyjnych i budowę parkingu koncesyjnego.

– Polska armia wszędzie, w każdym miejscu i aspekcie korzysta z Jelcza. To one przewożą, wspomagają, budują odporność i sprawiają, że możemy robić takie projekty mobilne jak SAN. To jest serce Sił Zbrojnych, zdolność szybkiego, bezpiecznego i efektywnego przemieszczania się. Jesteście jednym z fundamentów modernizacji i budowy większych, bardziej nowoczesnych i lepiej wyposażonych Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej. Jesteśmy w ważnym momencie, w którym została podpisana umowa dotacyjna na 756 mln zł z Funduszu Inwestycji Kapitałowych. Tutaj, w tej fabryce Jelcz-Laskowice i tej nowej hali, która będzie budowana, będzie biło logistyczne serce polskich Sił Zbrojnych – powiedział wiceminister aktywów państwowych Konrad Gołota podczas oficjalnego podpisania umowy.

– Pojazdy ciężarowe Jelcza w kilkunastu wersjach i specjalistycznych odmianach są dziś nieodzownym elementem wyposażenia Wojska Polskiego. Łączą wysoką mobilność i ładowność oraz odporność na trudne poligonowe warunki. Spotkamy je wszędzie – są kluczowymi elementami systemów obrony powietrznej WISŁA, NAREW i PILICA, będą też w systemie antydronowym SAN, pełnią służbę w Morskiej Jednostce Rakietowej, u radiotechników, u artylerzystów w Dywizjonowych Modułach Ogniowych REGINA. Na Jelczach są posadowione olbrzymie Mobilne Węzły Łączności, a jako ciągnik siodłowy w zestawach JAK transportują najcięższe, 70-tonowe ładunki. Jelcze są obecne niemal w każdej jednostce Wojska Polskiego – powiedział prezes zarządu PGZ Adam Leszkiewicz.

Dzięki środkom z Funduszu Inwestycji Kapitałowych rozbudujemy i zmodernizujemy jelczański zakład tak, aby mógł – w kooperacji z drugim zakładem w Raciborzu oraz bieżącymi zleceniami do Autosana i branżowych podmiotów prywatnych – znacząco zwiększyć produkcję i tym samym w pełni odpowiadać rosnącym potrzebom Sił Zbrojnych RP oraz innych klientów – dodał Adam Leszkiewicz.

– To milowy krok w rozwoju naszej spółki. Tak oczekiwany i tak potrzebny, bo wprowadzający Jelcz w epokę dynamicznych zmian – transformacji ku innowacjom, nowoczesności i skokowego wzrostu zdolności produkcyjnych. Ten dzień pokazuje również jak ważny jest Jelcz dla polskiego przemysłu zbrojeniowego, naszej armii i naszego wspólnego bezpieczeństwa – powiedział Mariusz Ptak, prezes spółki Jelcz.

Fundusz Inwestycji Kapitałowych to państwowy fundusz celowy, którego dysponentem jest minister aktywów państwowych. Podstawowym zadaniem funduszu jest nabywanie lub obejmowanie akcji lub udziałów w spółkach.

Podpisanie umowy inwestycyjnej między PGZ a Jelczem
PGZ i Jelcz podpisały umowę inwestycyjną o wartości 756 mln zł. Fot. materiały prasowe PGZ
