PGZ nawiązała strategiczną współpracę z Saabem. W planach dron morski i ciężka torpeda

Szwedzki Saab i Polska Grupa Zbrojeniowa podpisały w środę umowę o strategicznej współpracy. Dotyczy ona technologii morskich. W planach jest wspólna produkcja drona morskiego oraz ciężkiej torpedy.

Polska Grupa Zbrojeniowa będzie współpracować ze szwedzkim koncernem w zakresie serwisowania okrętów. Spółki z grupy PGZ mają włączyć się do łańcucha dostaw Saaba oraz realizować wspólne projekty dla zagranicznych klientów.

Firmy zamierzają też produkować razem autonomicznego drona morskiego Saab, a także zbudują w Polsce Centrum Technologii Podwodnych. Mają też „zbadać możliwości współpracy przy projekcie ciężkiej torpedy”

– Ta umowa odzwierciedla silne zaangażowanie w pogłębianie partnerstwa między polskim i szwedzkim przemysłem, przyczyniając się do wzmocnienia bezpieczeństwa na Bałtyku i na wschodniej flance NATO – ocenia prezes i CEO Saaba Micael Johansson.

Wcześniej, w marcu, PGZ i Saab podpisały porozumienie w celu serwisowania w Polsce okrętów podwodnych programu „Orka”. Równolegle rozważają też współpracę w produkcji amunicji moździerzowej oraz rozwoju technologii obronnych.