13.05.2026 18:56

PGZ nawiązała strategiczną współpracę z Saabem. W planach dron morski i ciężka torpeda

Szwedzki Saab i Polska Grupa Zbrojeniowa podpisały w środę umowę o strategicznej współpracy. Dotyczy ona technologii morskich. W planach jest wspólna produkcja drona morskiego oraz ciężkiej torpedy.

Polska Grupa Zbrojeniowa będzie współpracować ze szwedzkim koncernem w zakresie serwisowania okrętów. Spółki z grupy PGZ mają włączyć się do łańcucha dostaw Saaba oraz realizować wspólne projekty dla zagranicznych klientów.

Firmy zamierzają też produkować razem autonomicznego drona morskiego Saab, a także zbudują w Polsce Centrum Technologii Podwodnych. Mają też „zbadać możliwości współpracy przy projekcie ciężkiej torpedy”

– Ta umowa odzwierciedla silne zaangażowanie w pogłębianie partnerstwa między polskim i szwedzkim przemysłem, przyczyniając się do wzmocnienia bezpieczeństwa na Bałtyku i na wschodniej flance NATO – ocenia prezes i CEO Saaba Micael Johansson.

Wcześniej, w marcu, PGZ i Saab podpisały porozumienie w celu serwisowania w Polsce okrętów podwodnych programu „Orka”. Równolegle rozważają też współpracę w produkcji amunicji moździerzowej oraz rozwoju technologii obronnych.

Szwedzki Saab i Polska Grupa Zbrojeniowa podpisały w środę umowę o strategicznej współpracy w domenie morskiej.
Fot. Saab
9 rekomendacji dla komercjalizacji. Szansa na przełamanie impasu we wdrażaniu innowacji od naukowców
Jak zwiększyć transfer wiedzy i wyników badań naukowych do gospodarki? Dokładnie po roku pracy zespół powołany przez ministra nauki przedstawił swoje rekomendacje. Przy szeregu słusznych wskazań…
13.05.2026
Polska w TOP 5 zagrożonych krajów. Żywioły uderzą nas po kieszeni
Potężna susza na Sycylii doprowadziła do wzmocnienia mafii. W Kapsztadzie susza wymusiła reformę systemu. W Afryce skutki susz i powodzi wielokrotnie prowadziły do przewrotów i wojen. Europa na razie…
12.05.2026
5 pytań, które sprawdzą, czy naprawdę znasz się na inwestowaniu. Rozwiąż quiz!
Przygotowaliśmy szybki test, który sprawdzi twoją wiedzę o rynku kapitałowym i podstawowych zasadach inwestowania. Dasz radę zdobyć komplet punktów? Zapraszamy na drugi z pięciu etapów sprawdzianu…
12.05.2026
„Efekt Czarnka” szybko zgasł. PiS wewnętrznie się chwieje, ale... prześcignął KO na TikToku (POLITYKA W SIECI)
Ostatnie dwa miesiące w polskiej polityce niemal co tydzień przynosiły małe trzęsienia ziemi. Czarnek kandydatem na premiera, rozpad Polski 2050, weto ws. SAFE czy awantury wewnątrz PiS odcisnęły…
11.05.2026
Zbudowali techbiznesy warte miliard. Teraz Karwatkowie mierzą w rewolucję AI w tworzeniu systemów
Dotychczasowe sukcesy ustawiły ich do końca życia, ale nie wyczerpały ambicji. Nowy projekt wpisuje się w trend kodowania z AI i personalizacji oprogramowania. Jak podbić rynek alternatywą dla…
11.05.2026
Premier Donald Tusk: to nieprawda, że demokracja zbankrutowała
To nieprawda, że autokraci zawsze pokonają zwolenników demokracji. W tezie, że demokracja zbankrutowała i potrzeba zupełnie nowego systemu relacji między władzą a obywatelem, zaszyte jest kłamstwo –…
13.05.2026