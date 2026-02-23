Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 23.02.2026
NEWSROOM XYZ
23.02.2026 08:02

PIE: Polacy coraz więcej oszczędzają

Stopa oszczędności, która obrazuje jaka część dochodów gospodarstw domowych nie została wydana na bieżące potrzeby, ponownie wzrosła – zauważył Polski Instytut Ekonomiczny. Podał, że w III kwartale 2025 r. wyniosła 10,2 proc., co jest wynikiem najwyższym od 2020 r.

Ekonomiści Instytutu wyjaśnili, że stopa oszczędności obrazuje, jaka część dochodów gospodarstw domowych nie została wydana na bieżące potrzeby. „W statystykach oznacza to udział odłożonych pieniędzy w całkowitym dochodzie do dyspozycji, przy czym uwzględnia się także zmiany w środkach odkładanych na przyszłe emerytury” – zaznaczyli.

Jak podali, wzrost tej stopy w III kw. 2025 r. był trzecim największym kwartalnym wzrostem wśród państw Unii Europejskiej (0,6 pkt proc. kwartał do kwartału). Szybciej rosły oszczędności Włochów (1,4 pkt proc. kdk) i Węgrów (1,1 pkt proc. kdk).

„Wzrost skłonności do odkładania środków wynika m.in. z utrzymującego się wzrostu realnych wynagrodzeń oraz odbudowy poduszki finansowej po okresie wysokiej inflacji w poprzednich latach, a także w odpowiedzi na wysoki poziom niepewności gospodarczej” - ocenili eksperci PIE.

Przeczytaj również: Polacy zwiększają oszczędności, bo mogą. Coraz mniej gospodarstw domowych deklaruje problemy finansowe

Jak dodali, oszczędzaniu sprzyjają również dodatnie realne stopy procentowe, które zwiększają atrakcyjność lokowania środków w bezpiecznych instrumentach finansowych.

Wśród form oszczędzania najpopularniejszą w III kw. 2025 r. były depozyty bieżące (26,3 proc.), następnie gotówka (11,4 proc.) oraz pozostałe depozyty (11,2 proc.). Łącznie kategorie te odpowiadały niemal za połowę całości aktywów, co - zdaniem PIE - „być może wskazuje, że wzrost oszczędności ma przede wszystkim charakter ostrożnościowy, a niekoniecznie długoterminowo inwestycyjny”.

W III kw. 2025 r. średnia stopa oszczędności w UE wyniosła 14,6 proc., co oznacza spadek o 0,3 pkt. proc. względem poprzedniego kwartału. Oznacza to, że wynik Polski jest niższy o 4,4 pkt. proc. niż średnia unijna. Najwyższe wartości odnotowano w Niemczech (19,6 proc.), na Węgrzech (18,4 proc.) oraz we Francji i Czechach (po 18 proc.).

Źródło: PAP

pieniądze
Stopa oszczędności wśród polskich gospodarstw domowych wyniosła w III kw. 2025 r. 10,2 proc. Fot. PAP/Marcin Bielecki
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Polityka
Rafał Brzoska: Polityka jest dla polityków. Ja mam do zbudowania globalną firmę rodem z Polski
Prezes Grupy InPost mówi, czy zaangażuje się w politykę i dlaczego potrzebujemy EWG 2.0. Opowiada o deregulacji, kryzysie Europy i przejęciu jego firmy.
23.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy Technologia
Polskie huby innowacji w rankingu „Financial Times”. Jak w wygląda wsparcie startupów na lokalnym rynku?
Siedem polskich organizacji wspierających startupy znalazło się w rankingu „Europe’s Leading Start-Up Hubs 2026” opublikowanym przez „Financial Times”. Dwie z nich uplasowały się w pierwszej trzydziestce zestawienia, a najwyżej ocenioną instytucją z Polski i regionu został Startup Hub Poland.
20.02.2026
Kategorie artykułu: Kultura
Neuroróżnorodność, tkanina jak tkanka i „duchowy” rave w Zachęcie
Co to znaczy, że sztuka może być neuroużyteczna? Jak praca twórcza sprawia, że proces i materia przejmują kontrolę nad człowiekiem? Czy można zanurzyć się w emocjach i sięgnąć do korzeni muzyki klubowej? Na te pytania odpowiadają dwie nowe i jedna kończąca się wystawa trzech różnych artystek: Karoliny Wiktor, Krystyny-Wojtyny-Drouet i Christelle Oyri, których wspólnym mianownikiem jest głęboka uważność na doświadczenie i proces.
21.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Finanse osobiste
Trwa giełdowy szał na złoto, ropę i miedź. Czy ceny nadal będą rosnąć?
Notowania złota i miedzi wyznaczają nowe historyczne maksima, a kurs ropy odbija od wieloletnich minimów. Rynek surowców dawno nie był tak rozgrzany, choć wciąż pozostaje przestrzeń do dalszych wzrostów. Wyjaśniamy, dlaczego inwestorzy coraz częściej sięgają po surowce oraz analizujemy, jakie są perspektywy cenowe na kolejne kwartały.
20.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Polskie nieruchomości coraz silniejszym magnesem dla czeskich funduszy inwestycyjnych
Ponad 7-procentowe stopy zwrotu, większa płynność rynku i niższe ceny aktywów niż w Czechach sprawiają, że Polska stała się jednym z głównych kierunków ekspansji czeskich funduszy nieruchomościowych. Inwestują one przede wszystkim w biura i logistykę, systematycznie zwiększając skalę obecności nad Wisłą.
23.02.2026
Kategorie artykułu: Polityka
Dotkliwe kary dla sędziów w prezydenckim projekcie. Współautorem adwokat Ziobry
Wetując ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa, prezydent Karol Nawrocki zaproponował własny projekt ustawy o ustroju sądów. Przewiduje on wzmocnienie stanu prawnego pozostawionego po rządach Zbigniewa Ziobry w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz wyrzucanie sędziów kwestionujących status wadliwie obsadzonej KRS.
22.02.2026