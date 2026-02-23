PIE: Polacy coraz więcej oszczędzają

Stopa oszczędności, która obrazuje jaka część dochodów gospodarstw domowych nie została wydana na bieżące potrzeby, ponownie wzrosła – zauważył Polski Instytut Ekonomiczny. Podał, że w III kwartale 2025 r. wyniosła 10,2 proc., co jest wynikiem najwyższym od 2020 r.

Ekonomiści Instytutu wyjaśnili, że stopa oszczędności obrazuje, jaka część dochodów gospodarstw domowych nie została wydana na bieżące potrzeby. „W statystykach oznacza to udział odłożonych pieniędzy w całkowitym dochodzie do dyspozycji, przy czym uwzględnia się także zmiany w środkach odkładanych na przyszłe emerytury” – zaznaczyli.

Jak podali, wzrost tej stopy w III kw. 2025 r. był trzecim największym kwartalnym wzrostem wśród państw Unii Europejskiej (0,6 pkt proc. kwartał do kwartału). Szybciej rosły oszczędności Włochów (1,4 pkt proc. kdk) i Węgrów (1,1 pkt proc. kdk).

„Wzrost skłonności do odkładania środków wynika m.in. z utrzymującego się wzrostu realnych wynagrodzeń oraz odbudowy poduszki finansowej po okresie wysokiej inflacji w poprzednich latach, a także w odpowiedzi na wysoki poziom niepewności gospodarczej” - ocenili eksperci PIE.

Jak dodali, oszczędzaniu sprzyjają również dodatnie realne stopy procentowe, które zwiększają atrakcyjność lokowania środków w bezpiecznych instrumentach finansowych.

Wśród form oszczędzania najpopularniejszą w III kw. 2025 r. były depozyty bieżące (26,3 proc.), następnie gotówka (11,4 proc.) oraz pozostałe depozyty (11,2 proc.). Łącznie kategorie te odpowiadały niemal za połowę całości aktywów, co - zdaniem PIE - „być może wskazuje, że wzrost oszczędności ma przede wszystkim charakter ostrożnościowy, a niekoniecznie długoterminowo inwestycyjny”.

W III kw. 2025 r. średnia stopa oszczędności w UE wyniosła 14,6 proc., co oznacza spadek o 0,3 pkt. proc. względem poprzedniego kwartału. Oznacza to, że wynik Polski jest niższy o 4,4 pkt. proc. niż średnia unijna. Najwyższe wartości odnotowano w Niemczech (19,6 proc.), na Węgrzech (18,4 proc.) oraz we Francji i Czechach (po 18 proc.).

Źródło: PAP