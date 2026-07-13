Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 13.07.2026
NEWSROOM XYZ
13.07.2026 15:12

Pierwsze zmiany w programie „Czyste Powietrze" wejdą w życie w lipcu

Pierwsze zmiany w programie „Czyste Powietrze" zaczną obowiązywać 20 lipca – zapowiedziało w poniedziałek kierownictwo Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

Pierwsze zmiany w programie „Czyste Powietrze" zaczną obowiązywać 20 lipca – zapowiedział w poniedziałek NFOŚiGW. Fot. Getty Images

Zmiany, określone jako „mała reforma" programu, obejmują m.in. wyższe wsparcie na termomodernizację – zapowiedziało w poniedziałek kierownictwo NFOŚiGW. Bon na audyt ma się pojawić w drugiej połowie roku.

Jak przekonywała prezes Funduszu Dorota Zawadzka-Stępniak, zmiany w programie przyczynią się do usprawniania inwestycji termomodernizacyjnych przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa wydawania publicznych środków na ten cel. Dodała, że celem lipcowej zmiany jest uproszczenie programu i rozszerzenie grona potencjalnych beneficjentów.

W ramach lipcowych zmian przewidziano:

  • wyższe wsparcie na termomodernizację (dodatkowe 10 proc. na wybrane prace),
  • nowe wyjątki od zasady 3 lat własności nieruchomości uprawniającej do skorzystania z programu,
  • więcej czasu na rozliczenie zaliczki (180 zamiast 120 dni).

Wiceprezes Funduszu Robert Gajda przekazał także, że NFOŚiGW odejdzie od dofinansowania do ogrzewania elektrycznego innego niż pompy ciepła. Do końca 2026 r. obowiązywać będzie okres przejściowy.

Gajda dodał, że jesienią odbędą się rozmowy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) na temat kolejnych zmian w programie „Czyste Powietrze”, na które musi zgodzić się bank. Te zmiany z kolei miały zacząć obowiązywać od 2027 r.

Planujemy kontynuację tematu.

Źródło: PAP

Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes
UE przedstawi reformę ETS. „Zielona transformacja wyszła z ideologicznego narożnika”
W tym tygodniu Komisja Europejska ma przedstawić propozycję zmian w systemie handlu emisjami. O tym, co może znaleźć się w pakiecie, na co liczy Polska i dlaczego transformacja energetyczna przestaje…
13.07.2026
Lhasa, tu bogowie mówią już po mandaryńsku
Każda opowieść o historii Tybetu zależy od tego, kto ją opowiada. Pekin opowiada, że Tybet był od zawsze częścią Chin. Od tybetańskiej diaspory w Dharamsali słyszymy historię o niepodległym narodzie…
Kategorie artykułu: Kultura
Ignacy Korwin-Milewski. Człowiek, który stworzył kanon polskiego malarstwa
Co łączy XIX-wiecznego kolekcjonera sztuki z debatami o prywatnych muzeach i mecenacie artystycznym, które toczą się w Polsce do dziś? Historia Ignacego Korwin-Milewskiego pokazuje, że najtrudniej…
11.07.2026
Kategorie artykułu: Świat
Lhasa. Jak Chiny zmieniają Tybet i jego stolicę
Każda opowieść o historii Tybetu zależy od tego, kto ją opowiada. Pekin opowiada, że Tybet był od zawsze częścią Chin. Od tybetańskiej diaspory w Dharamsali słyszymy historię o niepodległym narodzie…
11.07.2026
Kategorie artykułu: Polityka Społeczeństwo
Afera szpitalna i kryzys polsko-ukraiński. O tematach, które zdominowały czerwiec (POLITYKA W SIECI)
Afera wokół stołecznego Szpitala Południowego oraz dyplomatyczne tąpnięcie na linii Warszawa-Kijów całkowicie zdominowały agendę medialną w czerwcu. Wraz z firmą Mediaboard sprawdzamy, kto najlepiej…
10.07.2026
Kategorie artykułu: Polityka
Nowy traktat Polski z Niemcami. Co oznacza dla bezpieczeństwa, NATO i wzajemnych relacji? (WYWIAD)
Miguel Berger, ambasador Niemiec w Polsce, mówi, co zmieni się w zakresie współpracy wojskowej po wejściu w życie traktatu zawartego 17 czerwca br. Opowiada też, na jakim etapie są restytucja dóbr…
13.07.2026