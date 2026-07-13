Pierwsze zmiany w programie „Czyste Powietrze" wejdą w życie w lipcu

Pierwsze zmiany w programie „Czyste Powietrze" zaczną obowiązywać 20 lipca – zapowiedziało w poniedziałek kierownictwo Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

Pierwsze zmiany w programie „Czyste Powietrze" zaczną obowiązywać 20 lipca – zapowiedział w poniedziałek NFOŚiGW. Fot. Getty Images

Zmiany, określone jako „mała reforma" programu, obejmują m.in. wyższe wsparcie na termomodernizację – zapowiedziało w poniedziałek kierownictwo NFOŚiGW. Bon na audyt ma się pojawić w drugiej połowie roku.

Jak przekonywała prezes Funduszu Dorota Zawadzka-Stępniak, zmiany w programie przyczynią się do usprawniania inwestycji termomodernizacyjnych przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa wydawania publicznych środków na ten cel. Dodała, że celem lipcowej zmiany jest uproszczenie programu i rozszerzenie grona potencjalnych beneficjentów.

W ramach lipcowych zmian przewidziano:

wyższe wsparcie na termomodernizację (dodatkowe 10 proc. na wybrane prace),

nowe wyjątki od zasady 3 lat własności nieruchomości uprawniającej do skorzystania z programu,

więcej czasu na rozliczenie zaliczki (180 zamiast 120 dni).

Wiceprezes Funduszu Robert Gajda przekazał także, że NFOŚiGW odejdzie od dofinansowania do ogrzewania elektrycznego innego niż pompy ciepła. Do końca 2026 r. obowiązywać będzie okres przejściowy.

Gajda dodał, że jesienią odbędą się rozmowy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) na temat kolejnych zmian w programie „Czyste Powietrze”, na które musi zgodzić się bank. Te zmiany z kolei miały zacząć obowiązywać od 2027 r.

Planujemy kontynuację tematu.

Źródło: PAP