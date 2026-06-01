Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 01.06.2026
NEWSROOM XYZ
01.06.2026 07:19

Pierwszy etap zakupów w ramach SAFE zakończony. Polskie firmy z kontraktami na 120 mld zł

Zakończyła się pierwsza część podpisywania kontraktów na sprzęt wojskowy w ramach unijnego programu SAFE; do polskich zakładów trafi ok. 120 mld zł na wozy bojowe, artylerię czy sprzęt informatyczny. Następnym etapem będą zakupy dokonywane wspólnie z zagranicznymi partnerami.

Z końcem maja sfinalizowano pierwszy etap programu, w którym państwa podpisywały kontrakt z SAFE w ramach tzw. single procurement, czyli tylko na potrzeby własnych sił zbrojnych. W przypadku Polski na tego typu zakupy przeznaczona została większość środków - ok. 120 mld z ponad 180 mld zł. W ciągu ostatnich kilku dni odpowiadająca za zakupy sprzętu dla Wojska Agencja Uzbrojenia podpisała szereg umów z polskimi producentami.

Część z nich to umowy na nowy sprzęt, a część - refinansowanie zawartych już wcześniej kontraktów, co pozwala na uwolnienie środków MON i np. przeznaczenie ich na potrzeby innych służb. Warunkiem finansowania z SAFE jest m.in. termin dostaw zakontraktowanego sprzętu do 2030 roku.

Ze 120 mld zakontraktowanych z polskim przemysłem ok. połowę otrzyma podkarpacka Huta Stalowa Wola, gdzie w sobotę delegacja rządowa m.in. z wicepremierem, szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, pełnomocniczką rządu ds. SAFE Magdaleną Sobkowiak-Czarnecką i szefem AU gen. Arturem Kuptelem podpisała szereg umów.

Umowy te obejmują m.in. dostawy 146 bojowych wozów piechoty Borsuk - czyli pojazdu, który ma w przyszłości stać się jednym z podstawowych pojazdów opancerzonych polskiej armii, 96 armatohaubic Krab oraz 64 samobieżnych moździerzy Rak, zbudowanych na podwoziach transporterów Rosomak.

HSW dostarczy do wojska także 1000 wozów amunicyjnych, dowodzenia i łączności dla wyrzutni rakiet Homar-K (czyli koreańskich wyrzutni K239 na podwoziach Jelcza), a także setki sztuk sprzętu towarzyszących dla pochodzących z Korei Południowej haubic K9PL. Złożone zamówienia obejmują także n.in. systemy minowania narzutowego Baobab-K oraz wozy dowodzenia na podwoziu 4x4.

Wśród pozostałych firm, z którymi WAU podpisała umowy znalazły się m.in.:

  • zakłady Rosomaka w Siemianowicach Śląskich, które mają dostarczyć 30 wozów ewakuacji medycznej oraz 18 wozów dowodzenia na platformie KTO Rosomak;
  • PGZ-Amunicja, która ma dostarczyć setki tysięcy amunicji artyleryjskiej kalibru 155 mm;
  • bydgoska Belma, która dostarczy  Systemy Sterowanych Ładunków Wybuchowych Jarzębina-S, miny przeciwpancerne, przeciwtransportowe i kasety minowe ISM z minami narzutowymi MN-123;
  • czy prywatna grupa WB, znana z produkcji różnego rodzaju bezzałogowców, ma dostarczyć 190 zestawów dronów FlyEye, ponad 400 zestawów amunicji krążącej Warmate oraz 12 bateryjnych modułów ogniowych bezzałogowych systemów poszukiwawczo-uderzeniowych Gladius.

Zakontraktowany sprzęt ma sukcesywnie trafiać do wojska do 2030 roku. W najbliższych miesiącach zaplanowano jeszcze podpisanie umów z państwami partnerskimi, wśród których przedstawiciele rządu wymieniają państwa skandynawskie, Grecję, czy Kanadę, która jako jedyne państwo spoza UE dołączyła do programu SAFE.

Źródło: PAP

Przeczytaj również: Tylko w Polsce SAFE stał się narzędziem walki politycznej

Władysław Kosiniak-Kamysz
Pierwsza część wydatkowania pieniędzy z programy SAFE zakończyła się. Państwo podpisało z polskimi firmami 62 kontakty na blisko 120 mld zł. Na zdjęciu wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Fot. PAP
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Finanse osobiste
Najlepsze lokaty długoterminowe. Nawet 4,2 proc. w czerwcu 2026 r. [RANKING XYZ]
Lokaty długoterminowe kuszą tych oszczędzających, którzy lubią spokój. Mają stosunkowo wysokie oprocentowanie, które gwarantowane jest na okres dłuższy niż jeden rok. Wystarczy wpłacić pieniądze,…
01.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes Kultura
Spór o ZUS dla artystów. „Wybieramy między opłaceniem czynszu a składką”
Prawicowy politycy piszą o „finansowaniu nierobów”, branża z kolei o zapewnieniu minimum zabezpieczenia socjalnego. Przyjęcie przez rząd projektu o składkach dla artystów wywołało burzę w sieci.
29.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Chłód północy i żar tropików. Kto odkrył sekret szczęścia w pracy, a kto szoruje po dnie?
Azja Południowo-Wschodnia i kraje nordyckie dominują w globalnych rankingach dobrostanu pracowników. Indonezja i Filipiny biją rekordy w zadowoleniu z pracy, a Europa – poza Skandynawią – notuje…
30.05.2026
Kategorie artykułu: Technologia
Buduje cyfrową suwerenność i markę na świecie. DataWalk staje w szranki z gigantem
Jednym z najważniejszych obecnie wyzwań jest suwerenność cyfrowa. Bezpieczeństwo danych, ich agregacja i analizy powinny być zależne jeśli nie od państwa, to przynajmniej od firm z narodowym…
01.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Zachód przegrywa z Chinami. Afrykanie mimo napięć doceniają wkład Pekinu w rozwój ich gospodarek
Chiny uzyskały dominującą kontrolę nad afrykańskim litem, kobaltem, manganem i innymi pierwiastkami. USA i Europa z trudnością przeciwstawiają się ugruntowanej pozycji Pekinu, który zabezpieczył…
31.05.2026
Kategorie artykułu: Społeczeństwo Świat
Francuscy przedsiębiorcy na skraju wyczerpania
Jeszcze kilka lat temu francuski przedsiębiorca był symbolem odporności: przetrwał pandemię, kryzys energetyczny, inflację i kolejne fale regulacji z Brukseli i Paryża. Dziś ten obraz zaczyna pękać.…
31.05.2026