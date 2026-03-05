Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 05.03.2026
05.03.2026 10:03

Pierwszy transport Polaków ewakuowanych z Bliskiego Wschodu ma wrócić o północy

W czwartek ok. północy wróci pierwsza grupa Polaków ewakuowanych wojskowym transportem z Bliskiego Wschodu – poinformował rzecznik prasowy DORSZ. Samolot ma po południu wylecieć z Omanu. Według MSZ na Bliskim Wschodzie jest 10 tys. Polaków.

W czwartek rano Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych przekazało, że dwa samoloty Sił Powietrznych wystartowały, by wziąć udział w ewakuacji polskich obywateli z Bliskiego Wschodu.

To są pierwsze dwa samoloty, ale wiemy też już, że nie ostatnie. Dzisiaj około godz. 13 planowane jest lądowanie w Muskacie, w Omanie. Tam oczywiście ponad 100 osób na te dwa samoloty zostanie bezpiecznie załadowanych. Udzielona zostanie im pierwsza pomoc medyczna i – jeżeli będzie konieczna – pomoc psychologiczna. Dzisiaj około godz. 24 planujemy powrót rodaków do kraju – stwierdził rzecznik Dowództwa ppłk Jacek Goryszewski w TVN24.

Przekazał też, że na pokładzie obu samolotów są żołnierze, przedstawiciele MSZ, ratownicy medyczni, a także pomoc psychologiczna i dyplomatyczna.

Rzecznik MSZ Maciej Wewiór poinformował w czwartek rano, że pomocy medycznej potrzebuje 100 osób. Łącznie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Omanie ma przebywać 10 tys. Polaków.

W środę premier Donald Tusk ogłosił, że podjął decyzję o wykorzystaniu wojskowych samolotów do wsparcia ewakuacji Polaków z Bliskiego Wschodu. Wniosek zatwierdził prezydent Karol Nawrocki. Na jego mocy od 5 do 31 marca 150 żołnierzy z Polskiego Kontyngentu Wojskowego Bliski Wschód może wesprzeć ewakuację obywateli.

W odwecie za trwający od soboty atak USA i Izraela, Iran wystrzelił rakiety i drony w kierunku wiele państw na Bliskim Wschodzie. Polskie MSZ nie odnotowało żadnych ofiar wśród Polaków przebywających w tych krajach.

Niektóre z nich zamknęły jednak swoją przestrzeń powietrzną. Wiele linii lotniczych odwołało połączenia w regionie, co uniemożliwiło Polakom powrót do kraju. To m.in. LOT, ale też Wizz Air, Lufthansa, Qatar Airways, KLM, Air France, Turkish Airlines czy Air India

Źródło: PAP

Fot.PAP/Leszek Szymañski
