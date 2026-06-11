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NEWSROOM XYZ
11.06.2026 18:16

Piotr Szczepiórkowski ponownie w radzie nadzorczej Kogeneracji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KOGENERACJA S.A. ponownie powołało Piotra Szczepiórkowskiego do Rady Nadzorczej na nową, trzyletnią kadencję.

Decyzja zapadła 11 czerwca 2026 roku w związku z wygaśnięciem jego dotychczasowego mandatu.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kogeneracja S.A. podjęło dziś uchwałę o ponownym powołaniu do Rady Nadzorczej Piotra Szczepiórkowskiego. Decyzja została podjęta po upływie dotychczasowej kadencji i wygaśnięciu jego mandatu. Uchwała nr 15/2026 przewiduje, że decyzja obowiązuje od dnia jej podjęcia.

Nowa kadencja członka rady nadzorczej potrwa trzy lata, zgodnie ze statutem spółki. Oznacza to, że Szczepiórkowski pozostanie w organie nadzorczym co najmniej do 2029 roku. Jest on niezależnym członkiem rady nadzorczej spółki nieprzerwanie od 2019 roku.

Piotr Szczepiórkowski jest absolwentem Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej. Ukończył również programy menedżerskie w Ashridge Management School, CEDEP, Columbia University oraz Wharton School of Business. Posiada kwalifikacje ACCA oraz licencję doradcy inwestycyjnego nr 136.

W swojej karierze zawodowej był związany m.in. z Ministerstwem Finansów oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego. W latach 1993–2015 pracował w grupie Commercial Union Polska (Aviva Polska), gdzie pełnił funkcje menedżerskie, w tym prezesa PTE w latach 2001–2008 oraz wiceprezesa zarządu Aviva TUnŻ w latach 2008–2015.

Obecnie Szczepiórkowski zasiada w radach nadzorczych kilku spółek notowanych na GPW, w tym FM Forte S.A., Octava S.A. oraz KRUK S.A., gdzie pełni także funkcje w komitetach audytu i wynagrodzeń. Jest również członkiem rady nadzorczej i przewodniczącym komitetu audytu w IPOPEMA TFI S.A.

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A. należy do PGE Energia Ciepła z Grupy Kapitałowej PGE. Kogeneracja S.A. składa się z 3 zakładów produkcyjnych o łącznej mocy elektrycznej 477,15 MW i cieplnej 1 170,164 MW. Elektrociepłownia Czechnica - 1 w Siechnicach została wyłączona z eksploatacji w maju 2025 roku.

Kogeneracja S.A. jest producentem ciepła sieciowego i energii elektrycznej w układzie skojarzonym. Dzięki takiemu procesowi technologicznemu realizujemy wymóg oszczędnego i mało uciążliwego dla środowiska naturalnego wytwarzania dwóch energii. Ma to ogromne znaczenie dla aglomeracji wrocławskiej, w której zlokalizowane są nasze zakłady.

EC Czechnica z grupy KOGENERACJA SA
Elektrociepłownia Czechnica w Siechnicach - 1 w Siechnicach została wyłączona z eksploatacji w maju 2025 roku. Fot. mat. prasowe
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