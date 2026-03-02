PKB Polski w IV kwartale 2025 r. Gospodarka „wrzuca wyższy bieg"

PKB Polski w IV kwartale 2025 r. wzrósł o 4 proc. rok do roku w porównaniu do wzrostu o 3,8 proc. rok do roku kwartał wcześniej – wynika z komunikatu GUS.

W ujęciu kwartał do kwartału PKB wzrósł w IV kw. o 1 proc. wobec wzrostu o 0,9 proc. przed kwartałem. Odczyty są zgodne z wcześniej podanymi szacunkami flash.

Z danych GUS wynika, że inwestycje w IV kw. wzrosły o 4,7 proc. rok do roku, konsumpcja prywatna wzrosła o 4,2 proc. rok do roku, a popyt krajowy wzrósł o 4,3 proc. rok do roku.

Pekao: powrót eksportu pozwolił poslkiej gospodarce wrzucić wyższy bieg

„GUS potwierdza: polska gospodarka urosła o 4 proc. rok do roku w IV kwartale. Wskazuje też, skąd wzięło się przyspieszenie w II połowie roku. Otóż zawdzięczamy je ożywieniu eksportu, który w 2025 H2 wzrósł o 4,9 proc., a więc szybciej od historycznej średniej" – skomentowali analitycy Pekao.

„Przez kilka kwartałów zastanawialiśmy się, jak szybko może rosnąć polska gospodarka wyłącznie siłami popytu krajowego. Odpowiedź brzmiała: 3–3,5 proc. rok do roku. Powrót eksportu na długookresową trajektorię pozwolił polskiej gospodarce wrzucić wyższy bieg" – dodali.

March 2, 2026

Skala wpływu poszczególnych kategorii na wzrost realny PKB (w pkt proc.)*

Kategoria III kw. IV kw. Produkt krajowy brutto 3,8 4,0 Popyt krajowy 3,6 4,2 Spożycie ogółem 3,5 3,8 Spożycie w sektorze gospodarstw domowych 2,0 2,1 Spożycie publiczne 1,5 1,7 Akumulacja 0,1 0,4 Nakłady brutto na środki trwałe 1,1 1,0 Przyrost rzeczowych środków obrotowych -1,0 -0,6 Saldo obrotów z zagranicą 0,2 -0,2 Wartość dodana brutto 3,0 3,2

*PKB niewyrównany sezonowo; ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego.