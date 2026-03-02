PKB Polski w IV kwartale 2025 r. Gospodarka „wrzuca wyższy bieg"
PKB Polski w IV kwartale 2025 r. wzrósł o 4 proc. rok do roku w porównaniu do wzrostu o 3,8 proc. rok do roku kwartał wcześniej – wynika z komunikatu GUS.
W ujęciu kwartał do kwartału PKB wzrósł w IV kw. o 1 proc. wobec wzrostu o 0,9 proc. przed kwartałem. Odczyty są zgodne z wcześniej podanymi szacunkami flash.
Z danych GUS wynika, że inwestycje w IV kw. wzrosły o 4,7 proc. rok do roku, konsumpcja prywatna wzrosła o 4,2 proc. rok do roku, a popyt krajowy wzrósł o 4,3 proc. rok do roku.
Pekao: powrót eksportu pozwolił poslkiej gospodarce wrzucić wyższy bieg
„GUS potwierdza: polska gospodarka urosła o 4 proc. rok do roku w IV kwartale. Wskazuje też, skąd wzięło się przyspieszenie w II połowie roku. Otóż zawdzięczamy je ożywieniu eksportu, który w 2025 H2 wzrósł o 4,9 proc., a więc szybciej od historycznej średniej" – skomentowali analitycy Pekao.
„Przez kilka kwartałów zastanawialiśmy się, jak szybko może rosnąć polska gospodarka wyłącznie siłami popytu krajowego. Odpowiedź brzmiała: 3–3,5 proc. rok do roku. Powrót eksportu na długookresową trajektorię pozwolił polskiej gospodarce wrzucić wyższy bieg" – dodali.
Skala wpływu poszczególnych kategorii na wzrost realny PKB (w pkt proc.)*
|Kategoria
|III kw.
|IV kw.
|Produkt krajowy brutto
|3,8
|4,0
|Popyt krajowy
|3,6
|4,2
|Spożycie ogółem
|3,5
|3,8
|Spożycie w sektorze gospodarstw domowych
|2,0
|2,1
|Spożycie publiczne
|1,5
|1,7
|Akumulacja
|0,1
|0,4
|Nakłady brutto na środki trwałe
|1,1
|1,0
|Przyrost rzeczowych środków obrotowych
|-1,0
|-0,6
|Saldo obrotów z zagranicą
|0,2
|-0,2
|Wartość dodana brutto
|3,0
|3,2
*PKB niewyrównany sezonowo; ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego.