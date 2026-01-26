PKO BP: dynamika gotówki w obiegu najwyższa od kwietnia 2022 r.

Dynamika gotówki w obiegu w grudniu wyniosła 14 proc. rok do roku i była najwyższa od kwietnia 2022 r., kiedy Polacy gromadzili gotówkę w wyniku wybuchu pełnoskalowej wojny w Ukrainie – podali analitycy PKO BP w komentarzu do danych o podaży pieniądza w grudniu.

W grudniu 2025 r. wartość podaży pieniądza zwiększyła się o 44,9 mld zł – podał Narodowy Bank Polski.

Analitycy PKO BP zwrócili uwagę, że podaż pieniądza w grudniu wzrosła o 10,4 proc. rok do roku wobec 10,6 proc. rok do roku w listopadzie. Ich zdaniem w strukturze kreacji pieniądza kluczowym czynnikiem pozostaje sektor publiczny, przy powoli rosnącym znaczeniu kredytów i spadającym znaczeniu aktywów zagranicznych netto. Podkreślili, że dynamika gotówki w obiegu w grudniu wyniosła 14,1 proc. rok do roku i była najwyższa od kwietnia 2022 r., kiedy Polacy gromadzili gotówkę w wyniku popytu przezornościowego związanego z wybuchem pełnoskalowej wojny w Ukrainie.

PKO BP zauważył, że wzrost należności sektora bankowego w grudniu nieco wyhamował względem listopada (5,5 proc. rok do roku wobec 6,0 proc. rok do roku). Zdaniem przedstawicieli banku główną przyczyną grudniowego osłabienia był miesięczny spadek wolumenu kredytów wśród przedsiębiorstw (–1,8 proc. miesiąc do miesiąca po +2,3 proc. miesiąc do miesiąca w listopadzie) oraz w niemonetarnych instytucjach finansowych (–4,4 proc. miesiąc do miesiąca po +6,5 proc. miesiąc do miesiąca).

Z danych NBP, które przytoczono w komentarzu PKO BP, wynika, że kredyty inwestycyjne przedsiębiorstw wzrosły o 10,5 proc. rok do roku (najszybciej od września 2022 r.), a obrotowe o 7,2 proc. rok do roku. Kredyty konsumpcyjne wzrosły o 8,3 proc. rok do roku, a mieszkaniowe złotowe o 7,9 proc. rok do roku.

„Oczekujemy, że spadające stopy procentowe, wzrost płac i rosnąca dostępność cenowa mieszkań przyczynią się do dalszego przyspieszenia dynamiki. W segmencie publicznym obserwujemy przeciwne sobie tendencje – hamowanie dynamiki kredytów instytucji szczebla centralnego (2,8 proc. rok do roku w grudniu) oraz jej przyspieszanie w JST (15,2 proc. rok do roku; efekt poprawy kondycji finansowej i realizacji projektów inwestycyjnych): – podali analitycy.

Przedstawiciele PKO BP podali też, że w grudniu relacja kredytów do depozytów spadła do 63,7 proc.

„Relacja kredytów do PKB w 4 kw. 2025 r. najprawdopodobniej spadła do 40,5 proc. z 40,6 proc. w 3 kw. 2025 r., co wskazuje na dalszy spadek znaczenia kredytu w gospodarce, mimo opisywanego powyżej ożywienia. Realizacja oczekiwanych społecznie inwestycji infrastrukturalnych, transformacji energetycznej, automatyzacji oraz zbrojeń wymagać będzie wzrostu obu wskaźników. Zakładamy, że tak się stanie, choć w niewielkiej skali, już w 2026 r." – dodali.

Czytaj także: Sprzedaż detaliczna szybko rośnie, konsument w dobrym nastroju

Źródło: PAP