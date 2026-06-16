PKO Faktoring i Cashy ze wspólnym rozwiązaniem dla firm

PKO Faktoring z Grupy Kapitałowej PKO BP, rozpoczął współpracę z polskim fintechem Cashy. Celem jest połączenie finansowania oferowanego przez faktora z technologią zarządzania zobowiązaniami i relacjami z dostawcami.

W ramach współpracy powstało rozwiązanie skierowane do dużych przedsiębiorstw, które chcą poprawić zarządzanie kapitałem obrotowym i jednocześnie wspierać płynność finansową swoich kontrahentów. Dostawcy mogą szybciej otrzymywać należności za wystawione faktury, natomiast odbiorcy faktur zyskują możliwość finansowania zobowiązań poprzez faktoring odwrotny oferowany przez PKO Faktoring.

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Mechanizm pozwala firmom regulować płatności wobec dostawców bez angażowania własnych środków w danym momencie. Ma to ułatwiać wcześniejsze opłacanie faktur także wtedy, gdy przedsiębiorstwo dysponuje ograniczoną gotówką.

Podział ról pomiędzy partnerami zakłada, że Cashy odpowiada za platformę do zarządzania zobowiązaniami oraz komunikację z dostawcami, a PKO Faktoring zapewnia finansowanie. Integracja obu systemów została oparta na wymianie danych za pomocą interfejsów API.

Firmy wskazują również, że współpraca ma umożliwić dotarcie do nowych grup klientów. Połączenie kompetencji technologicznych i finansowych ma zwiększyć dostęp przedsiębiorstw do narzędzi wspierających zarządzanie płynnością i finansowanie działalności.

Cashy specjalizuje się w rozwiązaniach embedded finance dla dużych firm rozwijających własne usługi finansowe dla dostawców. Z platformy korzysta obecnie ponad 1100 przedsiębiorstw, głównie z sektora MŚP. Wśród klientów spółki znajdują się m.in. Budimex i Erbud Group. W 2025 r. wartość finansowania zrealizowanego za pośrednictwem platformy wyniosła blisko 500 mln zł.

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PKO Faktoring działa na polskim rynku od 17 lat i należy do największych firm faktoringowych w kraju. W 2025 r. obsłużył ponad 5,5 tys. klientów, finansując prawie 2 mln faktur o łącznej wartości 51,6 mld zł.