15.02.2026 09:43

PKP analizuje myjnie samochodowe przy dworcach. Pilotaż możliwy w 2027 r.

Polskie Koleje Państwowe analizują uruchomienie samoobsługowych myjni samochodowych na wybranych nieruchomościach, głównie w centrach miast. Ewentualny pilotaż mógłby ruszyć nie wcześniej niż w 2027 roku – wynika z informacji przekazanych PAP oraz ze strategii Grupy PKP na lata 2026–2030.

Pomysł pojawił się w strategii Grupy PKP i Polskie Koleje Państwowe S.A. opublikowanej w ubiegłym tygodniu. Spółka zapisała w niej rozwój nowych usług komercyjnych, w tym myjni samochodowych. Projekt jest obecnie na wczesnym etapie analiz i nie zapadły decyzje o konkretnych lokalizacjach ani modelu biznesowym.

Jak wyjaśnia PKP, analizy prowadzone są w ramach submarki PKP Mobility, która zajmuje się dodatkowymi usługami dla pasażerów i użytkowników dworców. Rozważane myjnie miałyby powstawać we współpracy z partnerami zewnętrznymi na należących do PKP nieruchomościach, szczególnie atrakcyjnych komercyjnie.

Spółka podkreśla, że planowane rozwiązania mają uwzględniać aspekty proekologiczne. W przypadku myjni analizowane jest m.in. wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Jeśli analizy wypadną pozytywnie, pilotażowe wdrożenia mogłyby rozpocząć się najwcześniej w 2027 roku.

Strategia przewiduje także rozszerzenie działalności Warsa o usługi hotelowe i konferencyjne. Jak poinformowała PKP, WARS S.A. planuje rozpocząć działalność hotelową od obiektu w centrum Warszawy. Spółka ma równolegle rozwijać gastronomię stacjonarną, catering oraz vending.

Obecnie Wars obsługuje m.in. 20 pociągów Pendolino, 35 wagonów restauracyjnych, 82 wagony barowe i 42 wagony sypialne, a coraz większą część jego przychodów stanowią usługi utrzymania czystości i mycia taboru kolejowego. 49,98 proc. akcji Warsa posiada Skarb Państwa, a 50,02 proc. należy do PKP Intercity.

Źródło: PAP

Logo PKP a w tle ludzie na dworcu
Jak wyjaśnia PKP, analizy prowadzone są w ramach submarki PKP Mobility, która zajmuje się dodatkowymi usługami dla pasażerów i użytkowników dworców. Fot. Damian Lemanski/Bloomberg via Getty Images
