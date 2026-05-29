PKP Cargo przedstawiło plan układu. Restrukturyzacją objęto niemal 3 mld zł długu

PKP Cargo w restrukturyzacji przedstawiło propozycje układowe obejmujące wierzytelności o wartości blisko 2,96 mld zł. Spółka chce częściowo umorzyć zadłużenie, zamienić część długu na akcje i podnieść kapitał zakładowy o ponad 58 mln zł.

PKP Cargo poinformowało w piątek o przyjęciu propozycji układowych w ramach prowadzonego postępowania sanacyjnego. Łączna wartość wierzytelności objętych układem wynosi 2 mld 963 mln 95 tys. 710,67 zł według stanu na 29 maja 2026 r.

Spółka wyjaśniła, że propozycje określają sposób restrukturyzacji zobowiązań objętych układem z mocy prawa, w tym zasady i warunki zaspokojenia wierzycieli. Dokumenty mają teraz trafić do sądu oraz rady wierzycieli. Z propozycjami zapoznały się już rada nadzorcza oraz Komitet ds. Strategii, Restrukturyzacji i Zrównoważonego Rozwoju.

PKP Cargo podzieliło wierzycieli na siedem grup, dla których przewidziano różne zasady spłaty i umorzenia zobowiązań. W przypadku wierzytelności podatkowych Skarbu Państwa spółka proponuje spłatę 75 proc. należności głównych oraz umorzenie pozostałej części wraz z odsetkami i należnościami ubocznymi.

Wierzyciele handlowi i leasingowi posiadający wierzytelności do 50 tys. zł mają zostać spłaceni w całości w zakresie należności głównych. Jednocześnie spółka chce umorzyć odsetki oraz koszty uboczne związane z tymi zobowiązaniami.

Część długu ma zostać zamieniona na akcje

Dla wierzycieli handlowych posiadających należności od 50 tys. zł do 600 tys. zł PKP Cargo proponuje spłatę połowy należności głównych i umorzenie reszty zadłużenia. Takie same warunki mają objąć banki, instytucje finansowe oraz wierzycieli z należnościami przekraczającymi 600 tys. zł.

W przypadku największych wierzycieli połowa należności ma zostać zaspokojona poprzez konwersję długu na akcje nowej emisji. Mechanizm ten obejmie m.in. banki, instytucje kredytowe oraz podmioty kontrolowane przez Skarb Państwa.

Do tej grupy należą m.in. PKP SA, PKP Polskie Linie Kolejowe, PGE Energetyka Kolejowa oraz PKP Intercity. Podmioty te mają otrzymać zaspokojenie 50 proc. wierzytelności wyłącznie poprzez objęcie nowych akcji PKP Cargo.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma zostać spłacony w całości zarówno w zakresie należności głównych, jak i odsetek. Z kolei spółki z grupy kapitałowej PKP Cargo oraz pozostali wierzyciele nieobjęci innymi grupami mają odzyskać jedynie 5 proc. należności głównych, przy jednoczesnym umorzeniu pozostałego zadłużenia.

Emisja akcji za ponad 706 mln zł

Elementem układu ma być emisja nowych akcji serii D. PKP Cargo planuje dzięki temu podwyższenie kapitału zakładowego z obecnych 44,79 mln zł do 103,63 mln zł.

Cena emisyjna nowych akcji została ustalona na 12 zł za akcję, a łączna wartość emisji ma wynieść 706,16 mln zł. Akcje zostaną objęte w ramach konwersji wierzytelności, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.

Spółka podała również, że wierzyciele obejmujący akcje nie będą mogli swobodnie nimi dysponować przez okres do dwóch lat bez zgody PKP Cargo. Wnioski o dopuszczenie akcji serii D do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych mają być składane w dwóch równych transzach po 21 i 24 miesiącach od zatwierdzenia układu przez sąd.

Restrukturyzacja i redukcja zatrudnienia

Postępowanie restrukturyzacyjne PKP Cargo zostało otwarte przez sąd latem 2024 r. W związku z trudną sytuacją finansową zarząd zdecydował o przeprowadzeniu zwolnień grupowych obejmujących zakłady oraz centralę spółki. W ich wyniku zatrudnienie zmniejszyło się o 3 tys. 665 pracowników.

W 2025 r. spółka zwolniła kolejnych 450 osób, a na koniec ubiegłego roku zatrudniała ponad 8 tys. pracowników. PKP Cargo pozostaje największym kolejowym przewoźnikiem towarowym w Polsce notowanym na GPW.

Największym akcjonariuszem spółki jest PKP SA posiadające 33,01 proc. udziałów. Fundusze zarządzane przez Nationale-Nederlanden PTE SA mają 9,88 proc. akcji, a pozostali akcjonariusze kontrolują 57,11 proc. kapitału. Udział PKP Cargo w rynku przewiezionych towarów według masy po styczniu spadł do 26,75 proc. rynku.

Źródło: PAP