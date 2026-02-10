PKP Intercity otrzymało już 1,48 mld zł z KPO, a to nie koniec

PKP Intercity złożyło dotychczas pięć wniosków o płatności z KPO na kwotę ponad 1,8 mld zł. Jak wskazała spółka, do tej pory trafiło do niej już 1,48 mld zł. W ramach programu odebrano 191 zmodernizowanych wagonów i 56 nowych lokomotyw.

Według planu przewoźnik ma sfinansować z KPO zakup łącznie 248 zmodernizowanych wagonów pasażerskich i 58 nowych lokomotyw. Do odbioru pozostało więc 57 wagonów.

Nowy i zmodernizowany tabor ma być wykorzystywany w połączeniach dalekobieżnych. Spółka podkreśliła, że wszystkie zamówienia finansowane z KPO realizowane są w polskich fabrykach. Modernizację wagonów prowadzą m.in. FPS Fabryka Pojazdów Szynowych H. Cegielski w Poznaniu, Pesa Bydgoszcz, Pesa Mińsk Mazowiecki oraz PKP Intercity Remtrak, natomiast lokomotywy dostarcza Newag z Nowego Sącza.

Źródło: XYZ/PAP