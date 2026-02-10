Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 10.02.2026
NEWSROOM XYZ
10.02.2026 15:24

PKP Intercity otrzymało już 1,48 mld zł z KPO, a to nie koniec

PKP Intercity złożyło dotychczas pięć wniosków o płatności z KPO na kwotę ponad 1,8 mld zł. Jak wskazała spółka, do tej pory trafiło do niej już 1,48 mld zł. W ramach programu odebrano 191 zmodernizowanych wagonów i 56 nowych lokomotyw.

Według planu przewoźnik ma sfinansować z KPO zakup łącznie 248 zmodernizowanych wagonów pasażerskich i 58 nowych lokomotyw. Do odbioru pozostało więc 57 wagonów.

Przeczytaj również: Rekordowe liczby PKP Intercity. 18 mld zł na tabor i historyczne zyski

Nowy i zmodernizowany tabor ma być wykorzystywany w połączeniach dalekobieżnych. Spółka podkreśliła, że wszystkie zamówienia finansowane z KPO realizowane są w polskich fabrykach. Modernizację wagonów prowadzą m.in. FPS Fabryka Pojazdów Szynowych H. Cegielski w Poznaniu, Pesa Bydgoszcz, Pesa Mińsk Mazowiecki oraz PKP Intercity Remtrak, natomiast lokomotywy dostarcza Newag z Nowego Sącza.

Źródło: XYZ/PAP

Wagon pociągu PKP Intercity na peronie w Skarżysku-Kamiennej
PKP Intercity otrzymało 1,48 z 1,8 mld zł zarezerwowanych dla spółki w KPO. Fot. PAP/Piotr Polak
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Świat
Powódź w Tunezji a polskie technologie
Od połowy stycznia zachodnią część Morza Śródziemnego nawiedzają huragany i ulewne deszcze. Dotknęły Maroko, Algierię, Hiszpanią i Portugalię. Tunezję dotknęła także gigantyczna powódź. Państwa regionu nie są przygotowane na wielką wodę. Tymczasem w Polsce są firmy, które dysponują technologiami pomocnymi w walce z żywiołem.
10.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Finanse osobiste
Polacy wciąż aktywni na hiszpańskim rynku nieruchomości. Jednak do gry z impetem wchodzi Oman
Polacy nadal chętnie inwestują w nieruchomości w Hiszpanii, ale spoglądają poza Europę. Oman wyrasta na alternatywę wobec Dubaju.
10.02.2026
Kategorie artykułu: fact-checking Polityka
Andrzej Duda mija się z prawdą w Kanale Zero. Manipulacja historią?
Wbrew narracji powtarzanej od lat przez Andrzeja Dudę w czasie, kiedy polską armią kierował Bogdan Klich wcale nie zginęło więcej polskich generałów niż w trakcie II wojny światowej.
10.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Branża elektryków chwali się wynikami, ale mówi o niepewności. „Brakuje jednej, spójnej strategii"
Choć miniony rok był wyjątkowo udany dla branży samochodów elektrycznych, to jej przedstawiciele patrzą w przyszłość z niepewnością. Brakuje im spójnej strategii i stabilności. Z kolei trwająca na forum Unii Europejskiej polityczna debata może opóźnić kluczowe decyzje i dać przewagę Chinom – ostrzegają.
09.02.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat Technologia
Francuski romans Elona Muska. Od uwodzenia Paryża do otwartego konfliktu
Elon Musk zawsze traktował Francję jak obiekt szczególnej gry. Trochę jak romans: zaczęło się od wzajemnej fascynacji, kolacji w Pałacu Elizejskim i deklaracji miłości do europejskiej kultury. Dziś ten związek przypomina raczej toksyczne małżeństwo w trakcie głośnego rozwodu. A mimo to Francja wciąż nie potrafi uwolnić się od fascynacji Muskiem.
10.02.2026
Kategorie artykułu: Quiz XYZ
Quiz dnia XYZ | 8 luty 2026
Trzy pytania, w każdym tylko jedna poprawna odpowiedź. Sprawdź, czy dziś zdobędziesz 3/3.
08.02.2026