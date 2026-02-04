PKP PLK zerwało umowę z budowniczym tunelu średnicowego. Spółka zapowiada nowy przetarg

PKP PLK zerwała umowę z Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów (PBDiM) z Mińska Mazowieckiego. Firma zapowiedziała, że jak najszybciej ogłosi nowy przetarg na budowę tunelu średnicowego w Łodzi.

Spółka, która zarządza infrastrukturą kolejową w Polsce, wytłumaczyła, że podjęła decyzję ze względu na „bezpieczeństwo mieszkańców, troskę o nieruchomości na trasie budowy tunelu oraz konieczność zapewnienia stabilnej i profesjonalnej realizacji kluczowego dla Łodzi i krajowego systemu kolejowego projektu infrastrukturalnego”.

Teraz rozpocznie się zabezpieczenie i inwentaryzacja placu budowy, a następnie firma chce jak najszybciej ogłosić nowy przetarg.

Burzliwa historia inwestycji w Łodzi

Tunel średnicowy ma połączyć Łódź Fabryczną ze stacjami Łódź Żabieniec i Łódź Kaliska. Umowę podpisano w 2017 roku, roboty rozpoczęły się w 2019 roku, a inwestycja miała potrwać do 2021 roku. Do wydrążenia pozostał ok. jeden kilometr trasy. Tunel miał składać się z pięciu nitek o łącznej długości 7,5 km. Cztery jednotorowe zostały już wydrążone.

Od września 2024 roku prace przy tunelu stoją jednak w miejscu. Zawaliła się bowiem kamienica przy al. 1 Maja. Mieszkańcy zarówno zniszczonego budynku, jak i sąsiednich kamienic musieli przenieść się do hoteli. Ich pobyt opłaca wykonawca, co kosztuje go ok. 2 mln zł miesięcznie.

PKP PLK próbowała prowadzić rozmowy z wykonawcą, by wznowić roboty. Mediacje nie przyniosły jednak efektu.