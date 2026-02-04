Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 04.02.2026
NEWSROOM XYZ
04.02.2026 16:28

PKP PLK zerwało umowę z budowniczym tunelu średnicowego. Spółka zapowiada nowy przetarg

PKP PLK zerwała umowę z Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów (PBDiM) z Mińska Mazowieckiego. Firma zapowiedziała, że jak najszybciej ogłosi nowy przetarg na budowę tunelu średnicowego w Łodzi.

Spółka, która zarządza infrastrukturą kolejową w Polsce, wytłumaczyła, że podjęła decyzję ze względu na „bezpieczeństwo mieszkańców, troskę o nieruchomości na trasie budowy tunelu oraz konieczność zapewnienia stabilnej i profesjonalnej realizacji kluczowego dla Łodzi i krajowego systemu kolejowego projektu infrastrukturalnego”.

Teraz rozpocznie się zabezpieczenie i inwentaryzacja placu budowy, a następnie firma chce jak najszybciej ogłosić nowy przetarg.

Burzliwa historia inwestycji w Łodzi

Tunel średnicowy ma połączyć Łódź Fabryczną ze stacjami Łódź Żabieniec i Łódź Kaliska. Umowę podpisano w 2017 roku, roboty rozpoczęły się w 2019 roku, a inwestycja miała potrwać do 2021 roku. Do wydrążenia pozostał ok. jeden kilometr trasy. Tunel miał składać się z pięciu nitek o łącznej długości 7,5 km. Cztery jednotorowe zostały już wydrążone.

Od września 2024 roku prace przy tunelu stoją jednak w miejscu. Zawaliła się bowiem kamienica przy al. 1 Maja. Mieszkańcy zarówno zniszczonego budynku, jak i sąsiednich kamienic musieli przenieść się do hoteli. Ich pobyt opłaca wykonawca, co kosztuje go ok. 2 mln zł miesięcznie.

PKP PLK próbowała prowadzić rozmowy z wykonawcą, by wznowić roboty. Mediacje nie przyniosły jednak efektu.

KIO nakazało PKP PLK odrzucenie oferty Torpolu i Mirbudu
Budowa tunelu średnicowego pod Łodzią
PKP PLK zerwała umowę na budowę tunelu średnicowego pod Łodzią. Fot. PAP/Marian Zubrzycki
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Quiz XYZ
Quiz dnia XYZ | 4 luty 2026
Trzy pytania, w każdym tylko jedna poprawna odpowiedź. Sprawdź, czy dziś zdobędziesz 3/3.
04.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Think Tank The Company. Startuje organizacja przedsiębiorców, która ma rozkręcić Polskę. „Administracja może działać tak sprawnie, jak najlepsze firmy”
Najważniejsi przedstawiciele polskiego biznesu zakładają nowy, apolityczny Think Tank The Company. Ma on połączyć doświadczenie przedsiębiorców z profesjonalnymi analizami ekspertów i stworzyć w ten sposób zarówno wsparcie dla innowacji, jak i poprawić warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.
03.02.2026
Kategorie artykułu: Polityka Społeczeństwo
Producenci napojów w szkle czekają na zmiany w systemie kaucyjnym. „W obrocie jest miliard sztuk takich butelek”
Od początku prac legislacyjnych nad przepisami tworzącymi ramy prawne dla systemu kaucyjnego w Polsce przedstawiciele producentów piwa i wody zwracali uwagę, że szklane butelki wielorazowe nie powinny się stać częścią nowego systemu opartego na opakowaniach jednorazowych. W styczniu senat nie zgłosił poprawek do nowelizacji ustawy. Trafiła do prezydenta i czeka na jego podpis.
04.02.2026
Kategorie artykułu: Polityka
Pełczyńska-Nałęcz przejmuje ster w Polsce 2050. „Umów należy dotrzymywać”
– Jesteśmy w koalicji dla spraw i dla ludzi. Tak długo jak możemy dobre rozwiązania dla ludzi popychać do przodu, jesteśmy w Koalicji 15 Października i mówimy naszym koalicjantom, że jesteśmy gotowi do dialogu i współpracy – powiedziała Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz po wygranych wyborach na przewodniczącą Polski 2050. Nowa szefowa partii założonej przez Szymona Hołownię liczy na bliższą współpracę z koalicjantami. Przejmuje partię, która jest w trudnej sytuacji.
02.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Społeczeństwo
Think tanki w Polsce: ile ich jest, kto je finansuje i dlaczego nie istnieją w prawie. Czym się zajmują i na co czekają?
W Polsce funkcjonuje przynajmniej 79 think tanków. W Niemczech jest ich niemal cztery razy więcej. Z czego żyją i czym się zajmują.
02.02.2026
Kategorie artykułu: Analizy
Ekonomiczne podsumowanie miesiąca – styczeń 2026 r. Mocny finisz roku i świetny start nowego na rynkach
Styczeń przyniósł wyraźnie pozytywny obraz polskiej gospodarki – zarówno w danych makroekonomicznych, jak i na rynkach finansowych. Wzrost PKB w całym roku należał do najwyższych w Unii Europejskiej, konsument pozostawał w dobrej kondycji, a polskie aktywa finansowe rozpoczęły rok bardzo mocnym akcentem, przy jednoczesnym umocnieniu złotego i spadku rentowności obligacji. Styczeń przyniósł wyraźnie pozytywny obraz polskiej gospodarki – zarówno w danych makroekonomicznych, jak i na rynkach finansowych. Wzrost PKB w całym roku należał do najwyższych w Unii Europejskiej, konsument pozostawał w dobrej kondycji, a polskie aktywa finansowe rozpoczęły rok bardzo mocnym akcentem, przy jednoczesnym umocnieniu złotego i spadku rentowności obligacji.
04.02.2026