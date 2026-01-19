KIO nakazało PKP PLK odrzucenie oferty Torpolu i Mirbudu

Archiwalny

Krajowa Izba Odwoławcza nakazała PKP Polskie Linie Kolejowe unieważnienie wyboru oferty konsorcjum Torpolu i Mirbudu z 6 listopada 2025 r. jako najkorzystniejszej w postępowaniu oraz przeprowadzenie ponownego badania i oceny ofert, a w ramach tej czynności odrzucenie oferty konsorcjum – podał Mirbud w komunikacie.

W listopadzie 2025 r. oferta konsorcjum z Torpolem (lider) i Mirbudem została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu PKP PLK za maksymalnie 4,56 mld zł, przy czym zakres podstawowy to ok. 2,65 mld zł.

Mirbud poinformował, że konsorcjum dokona analizy uzasadnienia wyroku Krajowej Izby Odwoławczej i na podstawie wyników analizy podejmie decyzję co do wniesienia do sądu skargi na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej.

Mirbud czuł się pokrzywdzony już przed podjęciem decyzji przez KIO

Jak pisaliśmy w XYZ, narastają wątpliwości wokół rekordowego przetargu PKP PLK, w którym w grze są miliardy złotych.

W listopadzie 2025 r. zamawiający, czyli PKP PLK, wybrał konsorcjum polskich firm Torpol i Mirbud jako wykonawcę linii kolejowej z Białegostoku do Ełku. W postępowaniu wzięło udział w sumie pięć podmiotów, z czego konsorcjum Torpol-Mirbud zaoferowało najniższą cenę.

Nieoczekiwanie do gry wkroczył inny oferent. Konsorcjum firm Budimex, Budimex Kolejnictwo i PORR, które w przetargu złożyło drugą najtańszą ofertę opiewającą na 4,9 mld zł, odwołało się od decyzji PKP PLK o wyborze wykonawcy. Argumentem przeciwko zwycięskiemu konsorcjum jest kara środowiskowa, którą w 2022 r. dostał Mirbud. Jej wysokość to… 15 tys. zł.

Sprawa trafiła do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO). Mirbud już przed podjęciem przez nią decyzji był pewien, że PKP PLK podjęło już decyzję o rezygnacji z usług spółki.

Pikanterii sprawie dodaje fakt, że KIO uznała niedawno Budimex, do którego oferty ma rzekomo przychylać się PKP PLK, winnym nieuczciwej konkurencji. W grudniu 2025 r. spółki z grupy Budimex dopuściły się porozumienia w postępowaniu na budowę linii wysokiego napięcia z morskich farm wiatrowych. KIO uznała wówczas, że porozumienie to było niedozwolone. Wyrok KIO potwierdził także Sąd Okręgowy w Warszawie. Sprawa jest w toku, Budimex będzie starał się o kasację.

