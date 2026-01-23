Po raz pierwszy w historii srebro powyżej 100 dol. za uncję

Po raz pierwszy w historii cena srebra przekroczyła w piątek psychologiczną barierę 100 dolarów za uncję, ponieważ inwestorzy szukają bezpiecznych lokat w okresie geopolitycznych zawirowań i napięć w stosunkach międzynarodowych – przekazał Reuters.

Notowania srebra wzrosły o ponad 200 proc. od początku drugiej kadencji prezydenta Donalda Trumpa – podaje agencja. Cena złota również pobiła rekord, osiągając 5000 dolarów za uncję.

Jak komentuje Bloomberg, zainteresowanie inwestorów metalami szlachetnymi rośnie, odkąd Trump powrócił do Białego Domu, z uwagi na klimat braku zaufania na rynku, ryzyko wojny handlowej, niepokojącą sytuację geopolityczną oraz niepewność co do amerykańskiej polityki monetarnej.

Na notowania kruszców wpłynęła też informacja, że Trump zakończył przesłuchania kandydatów na następnego prezesa Rezerwy Federalnej (Fed), co ożywiło obawy o niezależność przyszłego szefa banku centralnego USA – wyjaśnia Bloomberg.

Cena złota pobiła poprzedni rekord w środę, na fali międzynarodowych napięć przed rozmowami światowych przywódców w Davos – podał „Financial Times”. Według dziennika inwestorzy poszukują bezpiecznej przystani w czasach niepewności i odchodzą przy tym od innych, tradycyjnie wykorzystywanych w tym celu aktywów, takich jak długoterminowe obligacje rządowe.

W 2025 r. ceny złota wzrosły o 64 proc., a od początku 2026 r. – o kolejne 10 proc. – wynika z danych przytaczanych przez agencję Reutera.

Źródło: PAP