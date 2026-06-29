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29.06.2026 14:00

Podpisano umowę na zakup trzech okrętów podwodnych A26 dla Marynarki Wojennej RP

W obecności szefów rządów Polski i Szwecji, Donalda Tuska i Ulfa Kristerssona, w poniedziałek podpisano umowę na zakup dla polskiej Marynarki Wojennej trzech szwedzkich okrętów podwodnych A26.

Umowa została podpisana przy okazji zorganizowanych w Gdyni polsko-szwedzkich konsultacji międzyrządowych.

Polska ma pozyskać trzy okręty podwodne typu A26 klasy Blekinge, budowane przez szwedzki koncern Saab Kockums dla marynarki Szwecji. W listopadzie 2025 r. Szwecja została wybrana na partnera programu Orka, a oba państwa podpisały międzyrządowe porozumienie otwierające drogę do realizacji projektu.

Nowe okręty będą wyposażone w napęd diesel-elektryczny z systemem napędu niezależnego od powietrza (AIP), umożliwiającym wielodniowe pozostawanie w zanurzeniu bez konieczności wynurzania się w celu ładowania akumulatorów. Mają zastąpić wysłużony ORP „Orzeł”, obecnie jedyny pozostający w służbie okręt podwodny Marynarki Wojennej.

Pierwszy okręt ma zostać przekazany Polsce w 2030 r., a dwa kolejne w następnych latach. Według wcześniejszych szacunków wartość programu może sięgnąć około 20 mld zł. Kontrakt ma obejmować nie tylko budowę i dostawę okrętów, lecz także pakiet logistyczny, wsparcie eksploatacji, szkolenie personelu oraz przygotowanie infrastruktury niezbędnej do ich wprowadzenia do służby.

Program przewiduje również współpracę przemysłową Polski i Szwecji.

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Źródło: PAP

Premierzy Polski Donald Tusk (z prawej) oraz Szwecji Ulf Kristersson (z lewej) na pokładzie ORP Gen. Tadeusz Kościuszko
Premierzy Polski Donald Tusk (z prawej) oraz Szwecji Ulf Kristersson (z lewej) na pokładzie ORP Gen. Tadeusz Kościuszko w Porcie Wojennym w Gdyni, 29 czerwca 2026 r. Fot. PAP/Marcin Gadomski
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