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06.07.2026 09:45

Pogrzeb najwyższego przywódcy Iranu. Na uroczystości brakuje jego następcy

W Teheranie w poniedziałek rano ruszyła procesja pogrzebowa z ciałem najwyższego przywódcy Iranu Alego Chameneiego, który zginął 28 lutego w nalotach USA i Izraela — podały irańskie media. Przy trumnie Chameneiego stało trzech jego synów. Zabrakło jednak czwartego, Modżtaby Chameneiego, który został jego następcą.

Tłum ludzi w Teheranie opłakuje śmierć ajatollaha Alego Chameneiego
W Iranie trwa ceremonia pogrzebowa irańskiego przywódcy Alego Chameneiego. Przy jego trumnie byli widziani synowie, lecz zabrakło jego następcy Modżtaby Chameneiego. Fot. Fatemeh Bahrami/Anadolu via Getty Images

Jak relacjonuje Reuters, irańska telewizja państwowa uchwyciła moment, w którym przy trumnach Alego Chameneiego, córki, zięcia, wnuczki oraz synowej, żony Modżtaby Chameneiego, modliło się trzech synów – Mostafa, Meysam i Masuda. Zabrakło tym samym ich brata i obecnego najwyższego przywódcy Iranu, który odkąd został mianowany następcą Chameneiego nie był widziany publicznie.

Od rozpoczęcia wojny nie były także publikowane żadne zdjęcia Modżtaby Chameneiego, ani żadne nagranie z jego udziałem. Według ustaleń amerykańskiego wywiadu Modżtaba miał zostać ranny, podobnie jak inni członkowie jego rodziny. Jak wskazał Reuters, powołując się na osoby z najbliższego otoczenia irańskiego przywódcy, jego twarz miała zostać oszpecona i doznał urazu obu nóg.

Od soboty trumny z ciałem ajatollaha oraz szczątkami jego bliskich, którzy zginęli w tym samym ataku, była wystawione w Wielkiej Mosalli – kluczowym obiekcie religijno-politycznym stolicy Iranu. W samej wojnie z USA i Izraelem zginęło ponad 3 tys. osób w samym Iranie, w tym najwyżsi rangą politycy i dowódcy wojskowi.

Źródło: XYZ, PAP

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