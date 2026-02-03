POIR: 4,2 mld zł wsparcia dla przedsiębiorców

Zakończył się Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR) 2014–2020. Zrealizowano ponad 14,5 tys. projektów badawczo-rozwojowych, a przedsiębiorcy otrzymali wsparcie w wysokości 4,2 mld zł. Najwięcej funduszy trafiło do firm prowadzących prace B+R oraz regionów Małopolski i Podkarpacia.

W Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej odbyło się 25. i ostatnie posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR) 2014–2020. Wzięli w nim udział partnerzy społeczni, gospodarczy, przedstawiciele Komisji Europejskiej, świata nauki, samorządów, organizacji pozarządowych oraz instytucji pośredniczących i zarządzających programem.

Podczas trwania programu podpisano 14 547 umów z beneficjentami, a całkowita wartość dofinansowania wyniosła ponad 4,2 mld zł (10,7 mld euro). Najwięcej środków otrzymali przedsiębiorcy – stanowiący ponad 65 proc. odbiorców wsparcia w ramach Osi I, obejmującej finansowanie prowadzenia prac B+R przez firmy.

Dzięki dofinansowaniu z POIR zrealizowano 3 346 projektów badawczo-rozwojowych, zgłoszono 1 359 patentów, a wyniki 1 490 projektów B+R zostały wdrożone w praktyce gospodarczej. Wsparcie infrastruktury badawczej umożliwiło realizację dodatkowych 2 003 projektów B+R.

Podczas posiedzenia Komitetu zaprezentowano przykłady projektów, które skorzystały z funduszy. Wśród nich znalazło się Centrum Badawczo-Rozwojowe CHM, gdzie opracowano i wdrożono innowacyjne implanty do endoprotezoplastyki oraz nowe metody leczenia. Inny projekt, system IDAAS, dotyczył wykrywania obiektów i unikania kolizji dla małych lub bezzałogowych statków powietrznych.

W przeliczeniu na mieszkańca największe wsparcie otrzymały regiony: Małopolskie – 1272 zł, Podkarpackie – 1117 zł, Pomorskie – 1054 zł, Dolnośląskie – 1016 zł, Łódzkie – 1012 zł, Podlaskie – 1003 zł.

POIR był największym programem wspierającym badania, rozwój i innowacje w poprzedniej perspektywie unijnej oraz drugim pod względem budżetu krajowym na lata 2014–2020. Na jego realizację przeznaczono ok. 40 mld zł (8,9 mld euro) z Funduszy Europejskich, które zostały w pełni wykorzystane.

Głównym celem programu był wzrost innowacyjności polskiej gospodarki poprzez zwiększenie nakładów na działalność B+R realizowaną przez przedsiębiorstwa. POIR przyczynił się do zmiany podejścia do finansowania badań – po raz pierwszy w takiej skali środki na B+R skierowano bezpośrednio do firm, umożliwiając naukowcom i przedsiębiorcom wspólne projekty badawczo-rozwojowe o praktycznym zastosowaniu.

Komitet podsumował, że efekty programu widoczne są zarówno w liczbie wdrożonych innowacji, zgłoszonych patentów, jak i w powstaniu nowoczesnej infrastruktury badawczej, która nadal będzie służyć polskiej gospodarce.