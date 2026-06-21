Polacy chętnie korzystają z kredytów, by spełnić swoje marzenie. Raport Santander Consumer Bank

24 proc. Polaków skorzystało z kredytów, rat czy odroczonych płatności, by spełnić swoje marzenia – wynika z raportu „Polaków portfel własny: na tropie marzeń" Santander Consumer Banku.

Najczęściej wzięcie kredytu, by skorzystać z promocji, deklarowali najmłodsi badani (18–29 lat) oraz trzydziestolatkowie – po 36 proc. W przypadku czterdziestolatków było to 35 proc. Jedynie jednak 7 proc. seniorów byłoby gotowych na taki krok.

65 proc. badanych zapewnia też, że pilnuje budżetu na hobby, nawet jeśli pojawią się atrakcyjne oferty. 29 proc. zaś potrafi przekroczyć zakładaną kwotę. Czyni to też więcej kobiet (33 proc.) niż mężczyzn (27 proc.). Limit wydatków przekraczało 40 proc. trzydziestolatków, 37 proc. osób w wieku 18–29 lat, a także 19 proc. seniorów.

Na wydatki nie wpływa też obecność dzieci w domu. Jedynie 32 proc. rodziców i 29 proc. ludzi bezdzietnych ma zwiększoną skłonność do wydawania na swoje hobby. Oznacza to, że wiek i styl życia odgrywają większą rolę niż sam model gospodarstwa domowego.

Prawie połowa Polaków spełniła swoje marzenia

W ciągu ostatnich dwóch lat prawie połowa Polaków (47 proc.) spełniła swoje marzenia. Musiało zaś je odłożyć – przez brak funduszy – 18 proc. Koszty są również większą przeszkodą w realizacji marzeń dla rodziców lub opiekunów dzieci (23 proc.) w porównaniu do osób, które nie mają na utrzymaniu potomstwa (15 proc.).

Najrzadziej marzenia realizowali najmłodsi (18–29 lat). W tej grupie udało się to 38 proc. Z kolei wśród badanych powyżej 40 lat było to 54 proc., a powyżej 50 lat – 50 proc.

70 proc. Polaków nie kieruje się też wpływem otoczenia, a 66 proc. ma dystans do obrazków sielskiego życia z internetu. Jednocześnie jednak 42 proc. w wieku od 18 do 29 lat wybiera droższe opcje pod wpływem innych osób, a 53 proc. z nich chciałoby przeżyć to, co widziało w mediach społecznościowych.

Raport powstał na podstawie badania, które zostało zrealizowane przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) w dniach 7–10 kwietnia br. na zlecenie Santander Consumer Banku. Wykorzystano metodę telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI). W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa tysiąca dorosłych Polaków.