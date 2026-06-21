Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 21.06.2026
NEWSROOM XYZ
21.06.2026 11:26

Polacy chętnie korzystają z kredytów, by spełnić swoje marzenie. Raport Santander Consumer Bank

24 proc. Polaków skorzystało z kredytów, rat czy odroczonych płatności, by spełnić swoje marzenia – wynika z raportu „Polaków portfel własny: na tropie marzeń" Santander Consumer Banku.

Najczęściej wzięcie kredytu, by skorzystać z promocji, deklarowali najmłodsi badani (18–29 lat) oraz trzydziestolatkowie – po 36 proc. W przypadku czterdziestolatków było to 35 proc. Jedynie jednak 7 proc. seniorów byłoby gotowych na taki krok.

65 proc. badanych zapewnia też, że pilnuje budżetu na hobby, nawet jeśli pojawią się atrakcyjne oferty. 29 proc. zaś potrafi przekroczyć zakładaną kwotę. Czyni to też więcej kobiet (33 proc.) niż mężczyzn (27 proc.). Limit wydatków przekraczało 40 proc. trzydziestolatków, 37 proc. osób w wieku 18–29 lat, a także 19 proc. seniorów.

Na wydatki nie wpływa też obecność dzieci w domu. Jedynie 32 proc. rodziców i 29 proc. ludzi bezdzietnych ma zwiększoną skłonność do wydawania na swoje hobby. Oznacza to, że wiek i styl życia odgrywają większą rolę niż sam model gospodarstwa domowego.

Prawie połowa Polaków spełniła swoje marzenia

W ciągu ostatnich dwóch lat prawie połowa Polaków (47 proc.) spełniła swoje marzenia. Musiało zaś je odłożyć – przez brak funduszy – 18 proc. Koszty są również większą przeszkodą w realizacji marzeń dla rodziców lub opiekunów dzieci (23 proc.) w porównaniu do osób, które nie mają na utrzymaniu potomstwa (15 proc.).

Najrzadziej marzenia realizowali najmłodsi (18–29 lat). W tej grupie udało się to 38 proc. Z kolei wśród badanych powyżej 40 lat było to 54 proc., a powyżej 50 lat – 50 proc.

70 proc. Polaków nie kieruje się też wpływem otoczenia, a 66 proc. ma dystans do obrazków sielskiego życia z internetu. Jednocześnie jednak 42 proc. w wieku od 18 do 29 lat wybiera droższe opcje pod wpływem innych osób, a 53 proc. z nich chciałoby przeżyć to, co widziało w mediach społecznościowych.

Raport powstał na podstawie badania, które zostało zrealizowane przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) w dniach 7–10 kwietnia br. na zlecenie Santander Consumer Banku. Wykorzystano metodę telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI). W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa tysiąca dorosłych Polaków.

Sąd utrzymał 160 mln zł karę dla Biedronki
Santander Consumer Bank sprawdził, jak Polacy reagują na promocje. fot. PAP/Leszek Szymański
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Polityka
Zmiany w służbach i policji. Nowy zastępca w CBA, CBŚP czeka na komendanta
W policji i służbach specjalnych szykują się przetasowania. Poinformował o nich koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Zmiany obejmą CBA oraz Centralne Biuro Śledcze Policji.
18.06.2026
Kategorie artykułu: Polityka Społeczeństwo
Emocje i „vibe” zamiast programów wyborczych. Jak algorytmy zmieniły współczesną politykę?
Współczesne kampanie wyborcze coraz rzadziej opierają się na merytorycznych obietnicach, a coraz częściej ustępują miejsca skrajnym emocjom i precyzyjnie dobranej estetyce. Wciąż jednak czynnik…
21.06.2026
Kategorie artykułu: Analizy
Kto zyskuje, a kto traci, kiedy upada kraj? Gospodarcze studium przypadku byłej Jugosławii
Jugosławia rozpadła się na siedem państw, a dziś dzieli je gospodarcza przepaść. Słowenia jest bogatsza niż Polska, a Bośnia czy Kosowo są jednymi z najsłabiej rozwiniętych państw w Europie.…
21.06.2026
Kategorie artykułu: Newsy Polityka
CPK bez Macieja Laska. Eksperci: Rola pełnomocnika nie jest już kluczowa
Maciej Lasek nie jest już pełnomocnikiem rządu ds. budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. W tej roli zastąpi go Piotr Malepszak. Eksperci uważają, że spółka jest ukształtowana, a roszady…
19.06.2026
Kategorie artykułu: Polityka
Likwidacja Senatu i NFZ. Prawica odpala referendalną ofensywę
Zmniejszenie liczby posłów, wzmocnienie roli prezydenta, czy dobrowolny ZUS. To postulaty referendalne, o których ostatnio usłyszeliśmy. Dlaczego nowe propozycje pojawiają się tylko na prawicy i…
19.06.2026
Kategorie artykułu: Newsy
GPW zamyka tydzień na minus. Podsumowanie notowań GPW 19 czerwca 2026 r.
Po południu większość głównych indeksów GPW znajdowała się na minusie. Negatywnie na rynek wpływały spadki KGHM oraz spółek z sektora bankowego. Liderem zwyżek w WIG20 było Allegro. Do najsłabszych…
19.06.2026