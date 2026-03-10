Polacy przeznaczyli w 2025 r. ponad 90 mld zł na ubezpieczenia

Ubezpieczyciele w ubiegłym roku wypłacili blisko 53,8 mld zł odszkodowań, czyli o 7 proc. więcej niż w 2024 r. – wynika z danych Polskiej Izby Ubezpieczeń. Dla porównania Polacy wydali na polisy 90,6 mld zł brutto.

Jak wskazano w komunikacie, w tej kwocie 24,8 mld zł przeznaczono na ubezpieczenia na życie, co oznacza wzrost o 5,2 proc. rdr, oraz 65,8 mld zł na ubezpieczenia majątkowe, czyli o 6 proc. więcej niż rok temu. Na koniec 2025 r. liczba aktywnych umów ubezpieczenia na życie wyniosła 25,5 mln polis, z czego 14,3 mln stanowiły ubezpieczenia grupowe.

„Segment ubezpieczeń grupowych był głównym motorem wzrostu. W porównaniu z 2024 r. liczba osób objętych ochroną w tej formule wzrosła o 21 proc., a składka przypisana brutto wzrosła o 5,3 proc. Dane wskazują na rosnącą popularność ubezpieczeń grupowych oraz ich coraz większe znaczenie w strukturze rynku” – napisano w komunikacie prasowym.

Przeczytaj również wywiad z prezesem Generali. „Ludzie są gotowi płacić wyższą składkę za ubezpieczenie psa niż mieszkania”

Jak podkreślono, średnia składka ubezpieczenia OC wyniosła w 2025 r. 553 zł, czyli o 2,7 proc. więcej niż rok wcześniej. Średnia wysokość szkody z OC komunikacyjnego wzrosła o 11 proc. i na koniec 2025 r. wyniosła 12 161 zł.

Według danych PIU, ubezpieczyciele wypracowali ponad 12,5 mld zł zysku netto.

Źródło: XYZ/PAP