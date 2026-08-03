Maciej Rutkowski z rekordem Guinnessa. Polak przepłynął Bałtyk w rekordowym czasie

Maciej Rutkowski otrzymał rekord Guinnessa. Sześciokrotny mistrz świata w windsurfingu przepłynął Bałtyk w rekordowym czasie na desce z żaglem. Na uznanie rekordu czekał 10 miesięcy.

Czekaliśmy tak długo, że mentalnie chyba się pogodziłem z tym, że tego rekordu wcale może nie być – mówi Maciej Rutkowski.

Fot Marta Dębska

Maciej Rutkowski, sześciokrotny mistrz świata i dwudziestokrotny mistrz Polski w windsurfingu, zapisał się w Księdze Rekordów Guinnessa. Jego wpis brzmi: „Najszybsze przepłynięcie Morza Bałtyckiego na desce windsurfingowej (mężczyzna)”.

Na uznanie rekordu i nagrodę musiał poczekać ponad 10 miesięcy. Trasę o długości 227,5 km ze Szwecji do Polski przepłynął we wrześniu 2025 r. Zrobił to w rekordowym czasie 8 godzin i 28 minut.

– Czekaliśmy tak długo, że mentalnie chyba się pogodziłem z tym, że tego rekordu wcale może nie być [...] Kiedy dowiedziałem się, że mamy to, byłem w szoku, bo mimo że o to walczyliśmy, mentalnie po prostu starałem się nie nastawiać, że rekord na pewno będzie mój – skomentował.

Jak wspomina, próba była niezwykle ciężka. Mierzył się z falami sięgającymi 3 m i silnym wiatrem, a jego prędkość sięgała nawet 60 km na godz.

– Po kilku godzinach zaczął wyłączać mi się układ nerwowy. Były takie momenty, że nie wiedziałem, gdzie mam płynąć. Widzisz gorzej, odczuwasz gorzej. Musisz się zmuszać, żeby pić. Fale z trzech stron. Musisz się zmuszać, żeby jeść. Zaczęły mnie łapać skurcze w kilku miejscach naraz. Było dużo ciężej, niż myślałem. Jak zobaczyłem Rozewie, to się rozpłakałem – opowiadał na mecie.

W ciągu ostatnich 30 lat do Księgi Rekordów Guinnessa wpisanych zostało około 475 rekordów z Polski.