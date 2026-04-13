Policja bada okoliczności pożaru przy budowie elektrowni jądrowej
W nocy z niedzieli na poniedziałek doszło do pożaru maszyn pracujących przy przebudowie drogi prowadzącej w okolice przyszłej elektrowni jądrowej w Słajszewie. Policja nie wyklucza udziału osób trzecich. Straty są znaczne i wciąż są szacowane.
Jak poinformowała rzeczniczka wejherowskiej policji asp. sztab. Anetta Potrykus, prowadzone są działania, których celem jest ustalenie dokładnego przebiegu i okoliczności zdarzenia. Mundurowi nie wykluczają żadnego scenariusza, w tym podpalenia.
– Zlecono działania biegłemu z zakresu pożarnictwa. Na tym etapie śledztwa nie wykluczamy udziału osób trzecich. Straty są szacowane i na pewno będą bardzo wysokie – powiedziała Potrykus.
Do pożaru doszło w nocy z 12 na 13 kwietnia na ulicy Morskiej w Słajszewie, remontowanej w ramach współpracy między spółką Polskie Elektrownie Jądrowe i gminą Choczewo, około 1 km od terenu przeznaczonego pod przyszłą inwestycję jądrową.
Spaliło się pięć maszyn budowlanych: rozściełacz do asfaltu, koparka, ładowarka i dwa walce.
Sołtys Słajszewa Michał Milczarek powiedział PAP, że pojazdy te pracowały przy przebudowie drogi, która ma prowadzić do przyszłej elektrowni jądrowej. Dodał, że w ubiegły weekend w miejscowości doszło też do innych niebezpiecznych zdarzeń.
– Budka ochroniarza na końcu ulicy Morskiej przy Kanale Biebrowskim została obrzucona kamieniami. W sobotni wieczór na ulicy Morskiej doszło do pożaru toi toia i zwoju kabla prawdopodobnie pod światłowód dla przyszłej elektrowni. Nie jest wykluczone, że to było podpalenie – mówił.
Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ) w oświadczeniu przesłanym PAP zadeklarowały pełną współpracę ze wszystkimi służbami wyjaśniającymi okoliczności pożaru.
„Do czasu zakończenia działań prowadzonych przez właściwe organy spółka nie komentuje przyczyn pożaru” – podkreślono.
Równolegle prowadzone są prace, których celem jest jak najszybsze wznowienie robót przy ul. Morskiej w Słajszewie. Jak wskazano w komunikacie, droga ta ma duże znaczenie dla mieszkańców gminy Choczewo i okolic, dlatego spółka stara się ograniczyć ewentualne ryzyko opóźnień w realizacji inwestycji.
Źródło: PAP