Policja bada okoliczności pożaru przy budowie elektrowni jądrowej

W nocy z niedzieli na poniedziałek doszło do pożaru maszyn pracujących przy przebudowie drogi prowadzącej w okolice przyszłej elektrowni jądrowej w Słajszewie. Policja nie wyklucza udziału osób trzecich. Straty są znaczne i wciąż są szacowane.

Jak poinformowała rzeczniczka wejherowskiej policji asp. sztab. Anetta Potrykus, prowadzone są działania, których celem jest ustalenie dokładnego przebiegu i okoliczności zdarzenia. Mundurowi nie wykluczają żadnego scenariusza, w tym podpalenia.

W związku z pożarem maszyn wykorzystywanych przy remoncie ulicy Morskiej w Słajszewie przedstawiamy informacje na ten temat. pic.twitter.com/6yhVR6aSLg — Marcin Skolimowski (@RzecznikPEJ) April 13, 2026

– Zlecono działania biegłemu z zakresu pożarnictwa. Na tym etapie śledztwa nie wykluczamy udziału osób trzecich. Straty są szacowane i na pewno będą bardzo wysokie – powiedziała Potrykus.

Do pożaru doszło w nocy z 12 na 13 kwietnia na ulicy Morskiej w Słajszewie, remontowanej w ramach współpracy między spółką Polskie Elektrownie Jądrowe i gminą Choczewo, około 1 km od terenu przeznaczonego pod przyszłą inwestycję jądrową.

Spaliło się pięć maszyn budowlanych: rozściełacz do asfaltu, koparka, ładowarka i dwa walce.

Sołtys Słajszewa Michał Milczarek powiedział PAP, że pojazdy te pracowały przy przebudowie drogi, która ma prowadzić do przyszłej elektrowni jądrowej. Dodał, że w ubiegły weekend w miejscowości doszło też do innych niebezpiecznych zdarzeń.

– Budka ochroniarza na końcu ulicy Morskiej przy Kanale Biebrowskim została obrzucona kamieniami. W sobotni wieczór na ulicy Morskiej doszło do pożaru toi toia i zwoju kabla prawdopodobnie pod światłowód dla przyszłej elektrowni. Nie jest wykluczone, że to było podpalenie – mówił.

Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ) w oświadczeniu przesłanym PAP zadeklarowały pełną współpracę ze wszystkimi służbami wyjaśniającymi okoliczności pożaru.

„Do czasu zakończenia działań prowadzonych przez właściwe organy spółka nie komentuje przyczyn pożaru” – podkreślono.

Równolegle prowadzone są prace, których celem jest jak najszybsze wznowienie robót przy ul. Morskiej w Słajszewie. Jak wskazano w komunikacie, droga ta ma duże znaczenie dla mieszkańców gminy Choczewo i okolic, dlatego spółka stara się ograniczyć ewentualne ryzyko opóźnień w realizacji inwestycji.

Źródło: PAP