13.04.2026

Policja bada okoliczności pożaru przy budowie elektrowni jądrowej

W nocy z niedzieli na poniedziałek doszło do pożaru maszyn pracujących przy przebudowie drogi prowadzącej w okolice przyszłej elektrowni jądrowej w Słajszewie. Policja nie wyklucza udziału osób trzecich. Straty są znaczne i wciąż są szacowane.

Jak poinformowała rzeczniczka wejherowskiej policji asp. sztab. Anetta Potrykus, prowadzone są działania, których celem jest ustalenie dokładnego przebiegu i okoliczności zdarzenia. Mundurowi nie wykluczają żadnego scenariusza, w tym podpalenia.

– Zlecono działania biegłemu z zakresu pożarnictwa. Na tym etapie śledztwa nie wykluczamy udziału osób trzecich. Straty są szacowane i na pewno będą bardzo wysokie – powiedziała Potrykus.

Do pożaru doszło w nocy z 12 na 13 kwietnia na ulicy Morskiej w Słajszewie, remontowanej w ramach współpracy między spółką Polskie Elektrownie Jądrowe i gminą Choczewo, około 1 km od terenu przeznaczonego pod przyszłą inwestycję jądrową.

Spaliło się pięć maszyn budowlanych: rozściełacz do asfaltu, koparka, ładowarka i dwa walce.

Sołtys Słajszewa Michał Milczarek powiedział PAP, że pojazdy te pracowały przy przebudowie drogi, która ma prowadzić do przyszłej elektrowni jądrowej. Dodał, że w ubiegły weekend w miejscowości doszło też do innych niebezpiecznych zdarzeń.

– Budka ochroniarza na końcu ulicy Morskiej przy Kanale Biebrowskim została obrzucona kamieniami. W sobotni wieczór na ulicy Morskiej doszło do pożaru toi toia i zwoju kabla prawdopodobnie pod światłowód dla przyszłej elektrowni. Nie jest wykluczone, że to było podpalenie – mówił.

Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ) w oświadczeniu przesłanym PAP zadeklarowały pełną współpracę ze wszystkimi służbami wyjaśniającymi okoliczności pożaru.

„Do czasu zakończenia działań prowadzonych przez właściwe organy spółka nie komentuje przyczyn pożaru” – podkreślono.

Równolegle prowadzone są prace, których celem jest jak najszybsze wznowienie robót przy ul. Morskiej w Słajszewie. Jak wskazano w komunikacie, droga ta ma duże znaczenie dla mieszkańców gminy Choczewo i okolic, dlatego spółka stara się ograniczyć ewentualne ryzyko opóźnień w realizacji inwestycji.

Źródło: PAP

Prace przygotowawcze do budowy elektrowni jądrowej na Pomorzu
Prace przygotowawcze do budowy elektrowni jądrowej na Pomorzu. Fot. PEJ
Może zainteresować Cię również
Bruksela zmienia zasady ratowania banków. Samorządy dostaną lepszą ochronę
Unia Europejska przyjęła nowe przepisy dotyczące ratowania banków w kryzysie. Zmiany mają ułatwić wsparcie mniejszych instytucji i lepiej chronić samorządy, a Związek Banków Polskich chwali się, że…
13.04.2026
140 mln euro dla technologicznych firm. Fundusz Cogito rośnie dzięki Future Tech Poland
Cogito Fund II pozyskał 30 mln euro z programu Future Tech Poland i może urosnąć do ponad 140 mln euro. Rośnie pula pieniędzy na rozwój polskich spółek technologicznych i ich zagraniczną ekspansję.
13.04.2026
Nie tylko PKB. Czy zbliżamy się do krajów UE pod względem długości życia? 7 wykresów
PKB na mieszkańca dobrze opisuje poziom dobrobytu, ale nie mówi wszystkiego. Jednym z kluczowych parametrów jest zdrowie mierzone zarówno długością życia, jak i subiektywną oceną jego jakości. Polska…
11.04.2026
Warszawski startup Replenit z dużym finansowaniem. Pozyskał 2,5 mln dolarów na rozwój
Warszawski startup Replenit pozyskał 2,5 mln dolarów finansowania pre-seed. Firma rozwijająca rozwiązania AI dla handlu planuje skalowanie działalności i ekspansję do USA. W rundzie uczestniczyli…
13.04.2026
Siedem wniosków dla polskiej polityki po węgierskich wyborach
Wybory parlamentarne na Węgrzech budziły spore emocje wśród polskich polityków. Zarówno tych z koalicji rządzącej, jak i tych z prawicowej opozycji. Dla tych drugich przegrana Orbána może być…
13.04.2026
Kościół Katolicki-Afryka. Studium wzajemnych zależności
Dziś rozpoczęła się pielgrzymka papieża Leona XIV do Afryki. Na Czarnym Lądzie lawinowo wzrasta liczba katolików, ale to nie jedyny powód misji. Papieża czekają też trudne rozmowy na temat…
13.04.2026