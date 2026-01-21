Policja: przyczyną wykolejenia pociągu Polregio w Małopolsce było odłupanie szyny spowodowane mrozem

Przyczyną wykolejenia pociągu Polregio na trasie Miechów–Słomniki w województwie małopolskim było naturalne odłupanie szyny spowodowane niską temperaturą – podała policja. Do wykolejenia doszło we wtorek, nikomu nic się nie stało.

Policja wskazała, że nie stwierdzono ingerencji zewnętrznej.

„Odnosząc się do zdarzenia, do którego doszło w Małopolsce informujemy, że komisja kolejowa wykonująca czynności na miejscu zdarzenia orzekła brak ingerencji zewnętrznej. Nastąpiło naturalne wyłupanie szyny z powodu działania niskiej temperatury. Na miejsce ściągany jest sprzęt naprawczy PKP, który będzie przywracał funkcjonalność torów” – napisała w środę na portalu X policja.

Odnosząc się do zdarzenia, do którego doszło dzisiaj w Małopolsce👇 informujemy, że komisja kolejowa wykonująca czynności na miejscu zdarzenia orzekła brak ingerencji zewnętrznej. Nastąpiło naturalne wyłupanie szyny z powodu działania niskiej temperatury.

Co wykolejenia dwóch wagonów pociągu Polregio relacji Kielce–Kraków doszło we wtorek 20 stycznia po godz. 21 doszło dna trasie Miechów–Słomniki w województwie małopolskim.

Minister infrastruktury Dariusz Klimczak po wypadku informował, że na trasie wprowadzono zastępczą komunikację autobusową, a pociągi dalekobieżne kierowane są zmienionymi trasami. Polskie Linie Kolejowe wskazały, że informacje o zmianach są przekazywane na na stacjach, przystankach oraz w internetowym portalu pasażera.