Politechnika Wrocławska i Vigo Photonics trafiły na czarną listę Chin. To odwet za unijne sankcje

Ministerstwo handlu Chin wpisało 14 unijnych podmiotów na listę firm objętych kontrolą eksportu. Wśród ukaranych spółek i instytucji są dwie polskie – Vigo Photonics i Politechnika Wrocławska.

Firma Vigo Photonics trafiła - razem z Politechniką Wrocławską - na czarną listę chińskiego resortu handlu. (fot. materiały prasowe)

„W celu ochrony bezpieczeństwa narodowego i interesów państwa, a także wypełniania międzynarodowych zobowiązań w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu broni oraz w reakcji na te działania strony europejskiej, Chiny zdecydowały o nałożeniu ograniczeń na 14 podmiotów z UE" – przekazał rzecznik chińskiego ministerstwa w komunikacie.

Krok Pekinu to odpowiedź na sankcje nałożone na 14 firm z Chin i Hongkongu w ramach najnowszego, 21. pakietu antyrosyjskich restrykcji. UE ukarała je bowiem za dostarczanie do Rosji komponentów do przemysłu zbrojeniowego. Na liście, obok Vigo Photonics i Politechniki Wrocławskiej, są m.in. niemiecki koncern Rheinmetall i czeska firma Tatra Trucks, a także firmy z Francji, Włoch, Litwy, Bułgarii i Holandii.

Wpis na listę kontroli eksportu oznacza zakaz sprzedaży do niej i przekazywania jej przez firmy trzecie tzw. technologii i materiałów podwójnego zastosowania, czyli tych, które mogą być użyte do celów wojskowych, jak i cywilnych. Odstępstwa od zakazu wymagają zgody chińskiego resortu handlu.