Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Łódzki oraz IBM stworzą nowy wariant modelu PLLuM

IBM, Politechnika Wrocławska i Uniwersytet Łódzki rozpoczynają prace nad nowym wariantem PLLuM, rodziny modeli AI tworzonych z myślą o języku polskim i wykorzystaniu w sektorze publicznym i prywatnym.

Nowy model z serii PLLuM będzie tworzony przez naukowców z obu uczelni oraz specjalistów Laboratorium Oprogramowania IBM w Krakowie z wykorzystaniem IBM Granite 4.0 jako otwartego modelu bazowego – podała spółka.

Projekt PLLuM (Polish Large Language Model) to inicjatywa mająca na celu stworzenie otwartego polskiego modelu językowego, dostosowanego do polskiej gramatyki i polskich realiów. PLLuM był rozwijany przez polskie jednostki naukowe we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji.

Obecna współpraca Katedry Sztucznej Inteligencji Politechniki Wrocławskiej oraz Zakładu Językoznawstwa Korpusowego i Komputerowego Uniwersytetu Łódzkiego z IBM ma być kolejnym elementem rozwoju rodziny PLLuM, tworzonym z myślą o realnych wdrożeniach i wysokich standardach zarządzania AI.

Jak podaje IBM, firma dostarczy model bazowy i kompetencje technologiczne. Rozwój kompetencji językowych oraz kierunek prac będą po stronie uczelni, przy wsparciu krakowskiego laboratorium oprogramowania IBM.

– PLLuM to przykład, jak można rozwijać AI w sposób ambitny, a jednocześnie pragmatyczny, z myślą o języku i potrzebach użytkowników w Polsce. Wnosimy do rozwoju tej rodziny otwarty model IBM Granite 4.0, który powstał z myślą o zastosowaniach wymagających przewidywalności, bezpieczeństwa i odpowiedzialnego zarządzania. To ważna inicjatywa realizowana w 2026 r., w którym obchodzimy jubileusz 35-lecia naszej działalności w Polsce – komentuje Marcin Gajdziński, dyrektor generalny IBM w Polsce, krajach bałtyckich i Ukrainie.

– Politechnika Wrocławska odegrała kluczową rolę w dotychczasowym rozwoju PLLuM, a teraz idziemy o krok dalej. Korzystając z doświadczeń i technologii IBM, będziemy rozwijać wariant modelu PLLuM w oparciu o model Granite 4.0. To nowoczesna, otwarta i dobrze udokumentowana architektura dużego modelu językowego, zgodna ze standardem zarządzania systemami sztucznej inteligencji. Zapewni wysoki poziom bezpieczeństwa, transparentności i możliwości dalszego dostrajania do języka polskiego oraz rozwoju zaufanych krajowych rozwiązań AI – wskazuje dr hab. inż. Tomasz Kajdanowicz, prof. uczelni z Politechniki Wrocławskiej.

– Współtworząc nowy wariant PLLuM, koncentrujemy się na wykorzystaniu dużych, legalnie pozyskanych i odpowiedzialnie opracowanych zasobów językowych. Takich, które nie naruszają praw autorskich i spełniają najwyższe standardy jakości. To właśnie transparentne dane i kompetencje rozwijane w Polsce sprzyjają suwerenności technologicznej. Jeśli chcemy, by PLLuM realnie wzmacniał polski sektor publiczny i prywatny, musimy mieć kontrolę nad tym, na jakich danych i zasadach jest budowany – mówi dr hab. Piotr Pęzik, prof. Uniwersytetu Łódzkiego.