Politico: Trump podzielił kraje NATO na "dobrych" i "złych" sojuszników. Polska i Rumunia są wśród wygranych

Biały Dom podzielił sojuszników NATO na „grzecznych i niegrzecznych”. Wśród tych dobrych są m.in. Polska i Rumunia.

Spis powstał przed ostatnią wizytą sekretarza generalnego NATO Marka Rutte w USA. Jak powiedzieli europejscy dyplomaci i źródło w Pentagonie portalowi Politico, zawiera on informacje o wkładzie sojuszników i dzieli ich na grupy.

Zdaniem portalu to kolejny sygnał, że prezydent USA chce zrealizować swoje groźby wobec niektórych państw paktu. Podczas wojny z Iranem wielokrotnie nazywał sojuszników USA „bezużytecznymi". Do tego w grudniu 2025 sugerował to szef Pentagonu Pete Hegseth. – Modelowi sojusznicy, którzy się mobilizują, tacy jak Izrael, Korea Południowa, Polska, w coraz większym stopniu Niemcy, kraje bałtyckie i inne, będą cieszyły się naszymi specjalnymi względami. Sojusznicy, którzy nadal nie wywiązują się ze swoich obowiązków w zakresie zbiorowej obrony, zmierzą się z konsekwencjami – stwierdził.

– Podczas gdy USA od zawsze są z naszymi tak zwanymi sojusznikami, kraje, których bronimy tysiącami żołnierzy, nie są z nami podczas operacji Epicka Furia – mówiła z kolei rzeczniczka Białego Domu Anna Kelly, komentując działania europejskich państw w czasie wojny z Iranem.

Jedną z możliwych konsekwencji dla „złych” sojuszników jest przesunięcie amerykańskich sił do „dobrych” krajów. Nawet jeśli – jak tłumaczy Politico – byłoby to drogie i czasochłonne. Ci „grzeczni” mogą też liczyć na dostawy broni i wspólne ćwiczenia.

Wśród największych wygranych na tej liście są – jak pisze portal – Polska i Rumunia. Choćby dlatego, że Rumunia pozwoliła USA na korzystanie z baz wojskowych podczas wojny z Iranem. Polska zaś zarówno kupuje amerykański sprzęt, jak i wydaje 5 proc. PKB na zbrojenia.

Na liście tych „złych” znalazły się za to Hiszpania, Wielka Brytania i Francja, które odrzuciły amerykańskie prośby o pomoc i nie pozwoliły korzystać z baz albo zamknęły swoją przestrzeń powietrzną dla samolotów biorących udział w wojnie na Bliskim Wschodzie.