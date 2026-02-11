Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 11.02.2026
11.02.2026 08:15

Politico: USA wycofają z Europy mniej żołnierzy, niż się obawiano

Wycofanie amerykańskich sił z Europy może mieć mniejszy wymiar, niż się obawiano – donosi Politico. Krok może objąć na niewielką skalę siły rotacyjne, ale większość sprzętu i żołnierzy zostanie.

Przedstawiciele Waszyngtonu od początku roku zapewniają europejskich polityków, że ewentualne wycofanie amerykańskich wojsk dokona się w ograniczonej skali – donosi WSJ, powołując się na źródła w siedmiu europejskich rządach.

Administracja zdała sobie sprawę, że stabilna Europa jest dla niej ważna, a sygnały, które otrzymujemy, nie wskazują na to, że nastąpi duże wycofanie, nie teraz – powiedział Politico jeden z dowódców NATO.

Temat może zostać poruszony na czwartkowym posiedzeniu ministrów obrony NATO w Brukseli. Weźmie w nim udział m.in. szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

We wtorek przewodniczący Komitetu Wojskowego NATO admirał Giuseppe Cavo Dragone poinformował o nowym podziale odpowiedzialności w Sojuszu. Europejskie kraje mają od teraz odgrywać ważniejszą rolę w wojskowym kierownictwie. Admirał dodał, że mimo to Stany Zjednoczone potwierdziły swoje zdecydowane zaangażowanie w NATO.

Przeczytaj też: Koniec ostatniego traktatu nuklearnego USA–Rosja. Świat wchodzi w erę bez limitów

Nowe ustalenia dotyczą trzech Dowództw Połączonych Sił Sojuszniczych w Neapolu, Norfolk i Brunssum.

Tym ostatnim – według szefa sztabu generalnego Wojska Polskiego gen. Wiesława Kukuły – pokieruje Polak, czterogwiazdkowy generał. Choć nie zdradził, o kogo chodzi, to Wojsko Polskie ma obecnie tylko dwóch czterogwiazdkowych generałów. To właśnie gen. Wiesław Kukuła oraz przedstawiciel Polski w Komitetach Wojskowych NATO i UE gen. Sławomir Wojciechowski.

Dowództwo w holenderskim Brunssum odpowiada za obronność i działania wojsk NATO w regionie Europy Środkowej.

Źródło: PAP

Europejskie kraje są zainteresowane polskimi okrętami
Na zdjęciu mundur amerykańskie żołnierza z flagą tego kraju na ramieniu
Amerykanie zapewniają europejskich polityków, że ewentualne wycofanie wojsk USA będzie miało ograniczoną skalę.
Fot. PAP/Darek Delmanowicz
