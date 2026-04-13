Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 13.04.2026
NEWSROOM XYZ
13.04.2026

Polka na ważnym stanowisku w globalnym koncernie. Pokieruje transformacją Haleonu

Justyna Ciępka pokieruje transformacją biznesu w Haleonie, globalnym koncernie z sektora consumer healthcare. Polka awansowała z pozycji dyrektorki zarządzającej w Europie Środkowo-Wschodniej.

Jako Global Head of Enterprise Transformation Justyna Ciępka ma przygotować firmę na „kolejną fazę wzrostu”. Haleon zamierza przejść „od modelu typowego dla branży farmaceutycznej w stronę elastyczności znanej z sektora FMCG”.

Chcemy uprościć działanie firmy, lepiej zintegrować procesy i stworzyć spójne systemy” – mówi Justyna Ciępka.

Polka przez ostatnie cztery lata kierowała działaniami firmy w Europie Środkowo-Wschodniej, odpowiadając za 34 rynki. Jak podkreślają przedstawiciele Haleonu, region jest „największym i stabilnie rozwijającym się” w europejskiej strukturze koncernu. Chwalą też Justynę Ciępkę za „kluczową rolę w budowaniu rozpoznawalności i reputacji marki”.

Przed dołączeniem do Haleonu w 2022 r. Justyna Ciępka pełniła funkcje menedżerkie w Mars INC. oraz była dyrektor zarządzającą Lego Group w Polsce. 

„Zawsze uważałem, że choć technologia stanowi podstawę, to właśnie ludzie są motorem zmian” – dodaje nowa szefowa transformacji biznesu w Haleonie.

Haleon powstał w 2022 r. po wydzieleniu się z koncernu farmaceutycznego GSK. Spółka jest notowana w indeksie FTSE 100 na giełdzie w Londynie. Jest też właścicielem takich marek jak Voltaren, Theraflu, Sensodyne czy Rutinoscorbin.

W funduszach PE i VC jest jeszcze mniej kobiet niż w zarządach spółek
Justyna Ciępka
Przed dołączeniem do Haleonu w 2022 r. Justyna Ciępka była dyrektor zarządzającą Lego Group w Polsce.
Fot. Haleon
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Świat
Wino droższe niż apartament w Paryżu. Inwestycja czy kaprys?
Są przedmioty, które przekraczają granicę luksusu i wchodzą w sferę mitu. Jest nim butelka Romanée-Conti 1945 – wina, które nie tylko zachwyca smakoszy, ale dziś funkcjonuje jak dzieło sztuki czy…
12.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Mieszkania znów się sprzedają. Rynek zaskoczył na początku 2026 r.
Rynek mieszkaniowy 2026 zaskakuje: sprzedaż mieszkań rośnie, kredyty wracają, a deweloperzy zwiększają aktywność. Czy to trwałe ożywienie?
13.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Szef Siemens Polska: local content to dobry kierunek dla polskiego przemysłu
– Chiny rozwijają się szybko, ale Europa nie jest na przegranej pozycji. Kluczowe jest stworzenie warunków dla rozwoju rodzimych technologii – wskazuje Maciej Zieliński, prezes Siemens Polska. W Unii…
13.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Szwedzki gigant modowy przyspiesza w Polsce. Kappahl szykuje nowe koncepty
Międzynarodowa marka odzieży najwięcej inwestuje w Polsce, gdzie działa od blisko trzech dekad. Mniejsza niż kiedyś sieć sklepów znów solidnie zarabia i jest gotowa do ekspansji – także w obszarze…
13.04.2026
Kategorie artykułu: Kultura
Titanic i gladiatorzy w Metaverse. Wyjątkowa wystawa w Fabryce Norblina
Od 10 kwietnia w Art Box Metaverse w warszawskiej Fabryce Norblina można zobaczyć dwie nowe wirtualne wystawy „Titanic – echa przeszłości” oraz „Gladiator – legendarna arena”. Dzięki nowej…
11.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Warszawski startup Replenit z dużym finansowaniem. Pozyskał 2,5 mln dolarów na rozwój
Warszawski startup Replenit pozyskał 2,5 mln dolarów finansowania pre-seed. Firma rozwijająca rozwiązania AI dla handlu planuje skalowanie działalności i ekspansję do USA. W rundzie uczestniczyli…
13.04.2026