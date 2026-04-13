Polka na ważnym stanowisku w globalnym koncernie. Pokieruje transformacją Haleonu

Justyna Ciępka pokieruje transformacją biznesu w Haleonie, globalnym koncernie z sektora consumer healthcare. Polka awansowała z pozycji dyrektorki zarządzającej w Europie Środkowo-Wschodniej.

Jako Global Head of Enterprise Transformation Justyna Ciępka ma przygotować firmę na „kolejną fazę wzrostu”. Haleon zamierza przejść „od modelu typowego dla branży farmaceutycznej w stronę elastyczności znanej z sektora FMCG”.

„Chcemy uprościć działanie firmy, lepiej zintegrować procesy i stworzyć spójne systemy” – mówi Justyna Ciępka.

Polka przez ostatnie cztery lata kierowała działaniami firmy w Europie Środkowo-Wschodniej, odpowiadając za 34 rynki. Jak podkreślają przedstawiciele Haleonu, region jest „największym i stabilnie rozwijającym się” w europejskiej strukturze koncernu. Chwalą też Justynę Ciępkę za „kluczową rolę w budowaniu rozpoznawalności i reputacji marki”.

Przed dołączeniem do Haleonu w 2022 r. Justyna Ciępka pełniła funkcje menedżerkie w Mars INC. oraz była dyrektor zarządzającą Lego Group w Polsce.

„Zawsze uważałem, że choć technologia stanowi podstawę, to właśnie ludzie są motorem zmian” – dodaje nowa szefowa transformacji biznesu w Haleonie.

Haleon powstał w 2022 r. po wydzieleniu się z koncernu farmaceutycznego GSK. Spółka jest notowana w indeksie FTSE 100 na giełdzie w Londynie. Jest też właścicielem takich marek jak Voltaren, Theraflu, Sensodyne czy Rutinoscorbin.