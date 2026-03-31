W funduszach PE i VC kobiet jest jeszcze mniej niż w zarządach spółek. Jak to zmienić?
Fundusze venture capital, private equity i private debt inwestują w Polsce rocznie miliardy złotych. W które spółki i technologie – decydują przeważnie mężczyźni. Kobiet w organach decyzyjnych funduszy jest mniej niż jedna ósma. O tym, co sprawia, że rynki prywatne to wciąż świat, w którym brakuje kobiet, rozmawiamy z przedstawicielkami sektora.
31.03.2026, 05:40
Udział kobiet wśród kluczowego personelu polskich funduszy, w których inwestorem jest PFR Ventures, wynosi niecałe 12 proc. Żeby zwiększyć tę liczbę, trzeba ściągać kobiety do firm inwestujących na rynku prywatnym już w momencie, kiedy decydują, co robić po studiach, bo kariera w branży wymaga kontaktów i lat doświadczenia w inwestowaniu. Fot. Adobe Stock
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jaki jest udział kobiet wśród kluczowego personelu funduszy w Polsce i Europie.
- Skąd wynika dysproporcja między liczbą kobiet i mężczyzn w branży venture capital oraz private equity.
- Dlaczego rozwiązania ze świata spółek giełdowych mogą nie sprawdzić się w zwiększaniu liczby kobiet pracujących w sektorze rynków prywatnych.