Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 15.03.2026
NEWSROOM XYZ
15.03.2026 12:50

Połowa polskich urzędników korzysta w pracy z AI

Prawie połowa pracowników urzędów w Polsce korzysta w pracy z generatywnej sztucznej inteligencji – wynika z raportu NASK. Co szósty obawia się, że straci pracę przez AI.

46 proc. osób pracujących w urzędach administracji publicznej korzysta z narzędzi generatywnej AI do zadań zawodowych – omawiają raport NASK analitycy Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

AI częściej wykorzystują osoby na stanowiskach kierowniczych i technicznych oraz młodzi urzędnicy. Ci ostatni najbardziej obawiają się jednak wpływu, jaki AI może mieć na ich stanowisko w pracy.

16 proc. badanych obawia się, że mogą zostać zastąpieni przez sztuczną inteligencję w perspektywie pięciu lat. Tyle samo pracowników nietechnicznych oceniło jednak, że AI wpłynie pozytywnie na ich pozycję na rynku pracy. Tego samego zdania jest 29 proc. pracowników technicznych.

„Pracownicy techniczni szukają w ten sposób dokumentacji lub instrukcji do wykonania zadań technicznych, częściej też korzystają z możliwości edukacyjnych, które dają duże modele językowe. Być może oceniają, że w ten sposób skutecznie podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe, co długoterminowo będzie stanowiło ochronę przed zastąpieniem” – tłumaczą wyniki analitycy PIE.

Według ekspertów raport wskazuje na duży potencjał wdrażania AI w administracji publicznej. Urzędnicy deklarują dużą chęć do uczenia się, a wykorzystanie sztucznej inteligencji mogłoby zmniejszyć liczbę powtarzalnych, rutynowych działań.

„Tym, co wybija się na pierwszy plan w oczekiwaniach respondentów, jest ułatwienie nawigowania w gąszczu przepisów i dokumentów” – podkreślają analitycy.

Źródło: PAP

Dokumenty, biznes, firma, akta
Fot. Gettyimages
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
„Zobaczyliśmy okazję, więc zmieniliśmy taktykę”. Prezes firmy Uniqa opowiada o awansie do pierwszej ligi na rynku OC (WYWIAD)
Z 6 mld zł przychodów i 459 mln zł zysku brutto polski biznes ubezpieczyciela Uniqa stanowi już jedną piątą wyników austriackiego właściciela. W 2025 r. Marcin Nedwidek z zespołem wyszedł na rynek z marką Pevno i potroił sprzedaż w sieciach dealerów samochodowych. Teraz chce zawojować rynek indywidualnych polis na życie oraz ubezpieczeń flot dla małych i średnich firm.
13.03.2026
Kategorie artykułu: Świat
Wybory lokalne we Francji testem przed prezydenckim starciem w 2027 r.
Rok przed wyborami prezydenckimi Francję czeka pierwsza wielka polityczna próba sił. Wybory samorządowe stają się areną starcia głównych obozów politycznych – od socjalistów i zielonych, przez centrum po prawicę i skrajną prawicę. W największych miastach kraju o władzę walczą m.in. Rachida Dati, Emmanuel Grégoire, Benoît Payan, Franck Allisio czy Jean-Michel Aulas. Stawką jest nie tylko kontrola nad największymi metropoliami, ale także polityczna dynamika, która zdecyduje, kto wygra wyścig o Pałac Elizejski.
15.03.2026
Kategorie artykułu: Newsy
Rosyjska wojna hybrydowa z Polską nabiera tempa. Setki ataków, dziesiątki szpiegów i prowokacji
Polska od ponad dekady jest jednym z głównych celów rosyjskiej wojny hybrydowej. Ich liczba gwałtownie wzrosła po 2022 r. – raport Defence24
13.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Firma lekowa Jerzego Staraka chce odebrać zlecenia chińskim fabrykom
Rezon Bio, firma z grupy Polpharma Biologics kontrolowanej przez Jerzego Staraka, szykuje się do produkcji leków biologicznych na amerykański rynek. Chce przejmować zlecenia zachodnich koncernów, które dotąd trafiały do fabryk w Chinach. Na rozwój centrum produkcji substancji leczniczych pozyskała prawie 17 mln zł grantu.
13.03.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Od państwowego socjalizmu do „kapitalizmu dla wszystkich”. Radykalna zmiana kursu w Boliwii
Niedawne zaprzysiężenie nowego prezydenta Boliwii nie oznaczało zwykłej zmiany władzy. Było próbą gruntownej przebudowy modelu gospodarczego państwa. Przez niemal dwie dekady reguły gry wyznaczała lewica skupiona wokół Ruchu na rzecz Socjalizmu, którego twórcą był charyzmatyczny Evo Morales. Na scenę wszedł jednak nowy prezydent, Rodrigo Paz, z hasłem, które w kraju ukształtowanym przez surowcowy nacjonalizm i falę protestów społecznych brzmiało jak polityczna prowokacja: „kapitalizm dla wszystkich”.
14.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Społeczeństwo Świat
Polska uderza w saszetki nikotynowe. Spór z biznesem i... Szwecją
Polski rząd przyjął projekt ustawy, który może radykalnie ograniczyć sprzedaż saszetek nikotynowych. Zakaz stosowania aromatów innych niż tytoniowy obejmuje około 90 proc. dostępnych produktów. Regulacja uderza w szwedzkie firmy, a jednocześnie wpisuje się w działania WHO i Komisji Europejskiej, zmierzające do zaostrzenia przepisów dotyczących nowych produktów nikotynowych.
13.03.2026