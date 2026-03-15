Połowa polskich urzędników korzysta w pracy z AI

Prawie połowa pracowników urzędów w Polsce korzysta w pracy z generatywnej sztucznej inteligencji – wynika z raportu NASK. Co szósty obawia się, że straci pracę przez AI.

46 proc. osób pracujących w urzędach administracji publicznej korzysta z narzędzi generatywnej AI do zadań zawodowych – omawiają raport NASK analitycy Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

AI częściej wykorzystują osoby na stanowiskach kierowniczych i technicznych oraz młodzi urzędnicy. Ci ostatni najbardziej obawiają się jednak wpływu, jaki AI może mieć na ich stanowisko w pracy.

16 proc. badanych obawia się, że mogą zostać zastąpieni przez sztuczną inteligencję w perspektywie pięciu lat. Tyle samo pracowników nietechnicznych oceniło jednak, że AI wpłynie pozytywnie na ich pozycję na rynku pracy. Tego samego zdania jest 29 proc. pracowników technicznych.

„Pracownicy techniczni szukają w ten sposób dokumentacji lub instrukcji do wykonania zadań technicznych, częściej też korzystają z możliwości edukacyjnych, które dają duże modele językowe. Być może oceniają, że w ten sposób skutecznie podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe, co długoterminowo będzie stanowiło ochronę przed zastąpieniem” – tłumaczą wyniki analitycy PIE.

Według ekspertów raport wskazuje na duży potencjał wdrażania AI w administracji publicznej. Urzędnicy deklarują dużą chęć do uczenia się, a wykorzystanie sztucznej inteligencji mogłoby zmniejszyć liczbę powtarzalnych, rutynowych działań.

„Tym, co wybija się na pierwszy plan w oczekiwaniach respondentów, jest ułatwienie nawigowania w gąszczu przepisów i dokumentów” – podkreślają analitycy.

Źródło: PAP