Polpharma z dotacją NCBR. 30 mln zł na leki nowej generacji

Polpharma i NCBR podpisały umowę o dofinansowaniu prac nad lekami wykorzystującymi technologię RNA na choroby genetyczne oraz nowotworowe. Firma farmaceutyczna dostanie na ten cel 30 mln zł z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki.

Leki te, jak tłumaczy prezes zarządu Polpharmy Sebastian Szymanek, wykorzystują oligonukleotydy, czyli krótkie, syntetyczne fragmenty RNA. Zostaną one użyte do nowoczesnych terapii rzadkich chorób genetycznych, takich jak zanik mięśni SMA, w onkologii oraz immunoterapii.

– Takie programy są ważne z punktu widzenia naszej gospodarki, budują innowacyjność naszej gospodarki, budują odporność i niezależność. (…) A co najważniejsze, docelowo dostęp nas wszystkich jako pacjentów, bo my jesteśmy wszyscy pacjentami, do leków, które będą w rozsądnej cenie, bo nie będziemy uzależnieni od monopolów dostawców – wyjaśnił. Dodał, że całkowity koszt projektu to ok. 80 mln zł.

Projekt pozwoli uniezależnić się od USA i państw Azji

– To moment, w którym jako Europa musimy się zastanowić, co dalej, bo liderami tego typu terapii są Stany Zjednoczone i kraje Azji. Stoimy na rozdrożu, czy inwestować w nowoczesne technologie i budować własną przewagę i konkurencyjność, czy też za kilka lat stać przed koniecznością, aby zakupić leki i nowe technologie. Dlatego tak ważne jest, aby wzmacniać krajowy sektor biotechnologii – stwierdziła wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Maria Mrówczyńska.

Wiceminister funduszy i polityki regionalnej dr inż. Jacek Karnowski powiedział z kolei, że projekt Polpharmy pozwoli uniezależnić się od państw, które „nie zawsze muszą być dla nas przyjazne”.

– To nie jest jednorazowy projekt, tylko cała platforma technologiczna. I nie jest też przypadkiem, że ten projekt jest realizowany w Polsce. Polska ma zasoby kadrowe, zasoby przemysłowe i zasoby naukowe, żeby tego typu ambitne projekty wdrażać – mówił z kolei zastępca dyrektora Przedstawicielstwa KE w Polsce Wojciech Wysocki.

Jak z kolei stwierdziła zastępca dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Bożena Lublińska-Kasprzak, dzięki realizacji projektu „zmniejszy się ryzyko zakłóceń w łańcuchach dostaw, wzmocni się bezpieczeństwo lekowe UE, skróci się czas dostaw produktów końcowych i powstaną fundamenty pod rozwój innowacyjnych terapii w Europie”.

NCBR chce w tym roku ogłosić kolejne nabory w programie STEP w obszarach biotechnologii, technologii cyfrowych oraz czystych i zasobooszczędnych. Całkowita kwota dofinansowania to ok. 900 mln zł.