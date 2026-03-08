Polscy archeolodzy odkryli jedne z najstarszych zabudowań w Pafos. Znaleziono amforę sprzed ponad 2 tys. lat

Polscy archeolodzy odkryli w cypryjskim Pafos fragmenty amfory datowanej na około 117 r. p.n.e. Znalezisko potwierdza, że odsłaniane przez naukowców ruiny domu pochodzą z okresu hellenistycznego i należą do najstarszych zachowanych zabudowań w mieście.

Odkrycia dokonali naukowcy z Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy od lat prowadzą badania w starożytnym Pafos na Cyprze. Połączoną ekspedycją kieruje prof. Ewdoksia Papuci-Władyka. Polscy archeolodzy badają historię tego miasta już od ponad 60 lat.

Badania prowadzone są obecnie na zachodnim krańcu starożytnego miasta, gdzie naukowcy odsłonili dobrze zachowany narożnik budynku, prawdopodobnie domu mieszkalnego. Znajdowany w wykopie materiał ceramiczny wskazywał wcześniej, że ruiny mogą pochodzić z późnego okresu hellenistycznego, czyli sprzed ponad dwóch tysięcy lat.

Kluczowym odkryciem okazały się fragmenty amfory do transportu wina, które pozwoliły precyzyjniej określić datę budowli. Według badaczy naczynie pochodzi z wyspy Rodos i jest datowane na około 117 r. p.n.e. Dzięki temu archeolodzy mogą stwierdzić, że odsłonięte pozostałości powstały w II–I w. p.n.e.

Amfory z Rodos często posiadają stemple urzędników nadzorujących produkcję lub handel, co pozwala dokładnie datować znaleziska. W Pafos odnajdywano również naczynia z innych regionów – m.in. z wysp Kos i Thassos, z Lewantu czy z wybrzeża Morza Czarnego. Świadczy to o rozległej sieci handlowej miasta, które w starożytności było ważnym portem w regionie Morza Egejskiego.

Odkrycie ma duże znaczenie dla badań nad historią Pafos. Najstarsze budowle hellenistyczne rzadko zachowują się w mieście, ponieważ przez wieki były przykrywane późniejszą zabudową rzymską, a dodatkowo niszczyły je liczne trzęsienia ziemi, które nawiedzały Cypr.

Archeolodzy planują kontynuować prace w kolejnych sezonach. Chcą odsłonić większą część budynku, który prawdopodobnie był domem mieszkalnym, a także zbadać odkrytą pod nim podziemną komorę – prawdopodobnie cysternę na wodę, w której w starożytności gromadzono deszczówkę.

Źródło: PAP