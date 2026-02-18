Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 18.02.2026
18.02.2026 09:38

Polscy wyznawcy islamu rozpoczynają ramadan

Polscy wyznawcy islamu rozpoczęli ramadan, czyli trzydziestodniowy post. Zakończy go trzydniowe święto, które zacznie się 20 marca. Życzenia z tej okazji złożył przewodniczący Muzułmańskiego Związku Religijnego mufti Tomasz Miśkiewicz.

Trzydziestodniowy post ramadanowy przypada na dziewiąty miesiąc muzułmańskiego roku, opartego na fazach Księżyca. Jest on krótszy od kalendarzowego o 11 dni. Dlatego termin ramadanu i innych uroczystości muzułmańskich jest stale przesuwany w kalendarzu.

Ramadan najpierw kończy się tzw. nocą przeznaczenia (Kadyr Noc), która wypada z 26. na 27. dzień postu. Wierni wierzą, że wtedy wybaczane są im wszystkie grzechy. Następnie, na sam koniec postu, rozpoczyna się trzydniowe święto Ramadan Bajram.

Mufti Tomasz Miśkiewicz podkreśla, że bez postu, który jest jednym z filarów islamu, wiara zaczyna się chwiać. „Czas, dany nam przez Wszechmogącego, abyśmy uwolnili się od problemów codzienności, które jakże często odbierają nam to, co najważniejsze: spokój ducha, rodzinne szczęście, dobrą wiarę w Boga. W tym świętym miesiącu mamy okazję oczyścić swoje serca, zbliżyć się z rodzinami oraz przyjaciółmi, zjednoczyć się duchowo z ogólnoświatową muzułmańską wspólnotą” – napisał.

„Skierujmy swoje myśli i modlitwy w stronę Boga, z przeświadczeniem, że zostaną wysłuchane, a my staniemy się ludźmi lepszymi, bardziej dojrzałymi, wierzącymi mądrzej i silniej. Bóg zawsze wie, co znajduje się w naszych sercach. Ufajmy w jego miłosierdzie. Niechaj przyjmie nasz post oraz modlitwy” – dodał w życzeniach ramadanowych.

Post obowiązuje od wschodu do zachodu słońca wszystkich dorosłych i zdrowych muzułmanów. Nie mogą oni jeść, pić, korzystać z rozrywek, palić tytoniu ani współżyć seksualnie.

Nie wiadomo, ile dokładnie w Polsce żyje wyznawców islamu. Do Muzułmańskiego Związku Religijnego należy prawdopodobnie około 5 tysięcy osób. Związek ocenia jednak, że w Polsce jest około 60 tysięcy muzułmanów – wliczając uchodźców, dyplomatów, studentów i biznesmenów.

Modlący się muzułmanin
Muzułmanie, także polscy, rozpoczynają ramadan.
